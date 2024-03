Defensores de propuesta Bring Chicago Home prometen seguir luchando pese a resultados

Los defensores del referéndum “Bring Chicago Home”, diseñado para dar a los votantes de la ciudad la oportunidad de determinar cómo se evalúan los impuestos a las transferencias de bienes raíces, calificaron los resultados electorales anticipados sobre la medida como "decepcionantes", pero han prometido seguir luchando.

Con el 96% de los distritos electorales informados hasta el martes por la noche, la medida está fracasando por poco más de 23,000 votos, y el 54% de los votantes votaron en contra de la ordenanza propuesta.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Aquí están las últimas actualizaciones sobre la ordenanza:

Según la Junta Electoral de Chicago, hasta el martes por la mañana no se habían recibido casi 110,000 papeletas de voto por correo, y Associated Press aún no había hecho un llamado en el referéndum a las 10:00 p.m.

"Aunque los resultados de las elecciones de esta noche son decepcionantes, no estamos ni cerca del final de nuestro viaje", dijo el grupo en un comunicado. “Cualquiera que sea el recuento final, una cosa queda muy clara esta noche: cuán decididos están nuestros oponentes a seguir beneficiándose del desplazamiento y la desigualdad”.

El grupo de defensa "Bring Chicago Home" dice que sus esfuerzos han "fortalecido nuestro movimiento a largo plazo", lo que indica que continuarán impulsando esfuerzos similares en el futuro. Según sus partidarios, la medida ayudaría a generar fondos para abordar los problemas de falta de vivienda en la ciudad, proporcionando dinero para diversos proyectos e iniciativas de alojamiento. Los críticos de la medida dijeron que podría tener un impacto paralizador en el mercado inmobiliario comercial de la ciudad, que todavía está tratando de recuperarse después de la pandemia de COVID.

También hubo críticas sobre cómo se asignaría el dinero, ya que el Concejo Municipal y el alcalde Brandon Johnson nombrarían a los miembros electos de la junta "Bring Chicago Home".

Si la medida fracasa, probablemente será vista como una reprimenda a Johnson, quien ha sido criticado por su manejo de numerosas crisis en la ciudad durante su mandato.

En lugar de gravar la propiedad específicamente, los impuestos de transferencia solo se aplican cuando se vende una propiedad, ya sea residencial o comercial.

Tal como están las cosas, todas las transferencias de bienes raíces en la ciudad están gravadas a una tasa de $3.75 por cada $500 de valor tasado.

Según el referéndum propuesto, ese impuesto se habría cambiado a una tasa gradual. Para propiedades con valores inferiores a $1 millón, la tasa impositiva sería de $3 por cada $500, una reducción del 20%.

Para propiedades con un valor superior a $1 millón y más de $1,5 millones, la tasa impositiva aumentaría a $10 por cada $500 de valor, un aumento del 166,67%. Finalmente, cualquier valor superior a 1,5 millones de dólares se gravaría a una tasa de 15 dólares por cada 500 dólares de valor, un aumento del 300%.

Los partidarios de la medida dijeron que eso reduciría las tasas del impuesto a las transferencias para el 94% de las propiedades en la ciudad, pero los opositores advierten que habría tenido un impacto perjudicial en las transferencias de bienes raíces comerciales, provocando que menos empresas se trasladaran a la ciudad.