Pritzker habla en evento de la Asociación de Abogados Árabe Estadounidense condenando el odio

A medida que Israel-Hamás entra en su tercera semana de guerra, el gobernador J.B. Pritzker se unió el lunes a la Asociación de Abogados Árabe-Estadounidense en un evento que condena el odio y la violencia.

El evento se llevó a cabo a las 11 a.m. del lunes en el Colegio de Abogados de Chicago en el centro de la ciudad, dijo la oficina de Pritzker.

A principios de este mes, Pritzker habló en una reunión de solidaridad con Israel en una sinagoga en Glencoe, donde expresó su apoyo a Israel y trazó distinciones entre Hamás y los civiles palestinos que viven en Gaza.

"Hay muchos palestinos amantes de la paz y debemos honrarlos", dijo Pritzker. “Todos nosotros reconocemos las aspiraciones legítimas del pueblo palestino. Pero no nos equivoquemos: Hamás no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino más que más terror y derramamiento de sangre”.

El evento de Pritzker se produce mientras continúan aumentando las tensiones entre los grupos locales que apoyan a Israel y Palestina.

El domingo por la tarde, dos manifestaciones distintas en apoyo de Israel y Palestina en Skokie terminaron en una escena caótica con dos personas detenidas y una persona atropellada por un vehículo, dijo la policía.

Según el Departamento de Policía de Lincolnwood, aproximadamente 200 contramanifestantes que apoyaban al pueblo palestino se presentaron en la cuadra 3400 de la avenida Touhy, donde el Centro Simon Wiesenthal organizaba un evento de "Solidaridad con Israel".

La policía informó que varios disturbios se intensificaron fuera del evento, lo que llevó a los agentes a pedir ayuda para ayudar a controlar la multitud y mantener el orden. Durante el incidente, una persona fue confrontada afuera del Lincolnwood Town Center, momento en el que ese individuo presentó un arma y disparó al aire, dijo la policía.

Nadie resultó herido y la persona fue inmediatamente detenida por las autoridades, indicó la policía. Información adicional sobre lo que llevó a los disparos no estaba disponible el domingo por la noche.

Un incidente separado, en el que una persona fue atropellada por un vehículo en un atropello y fuga, ocurrió cerca, sostuvo la policía.

El individuo que fue golpeado se alejó caminando del lugar y no requirió transporte al hospital. Las autoridades continuaban investigando el domingo por la noche.

El Departamento de Policía de Skokie informó que un oficial de policía de Chicago y dos ciudadanos sufrieron heridas leves después de que alguien que asistía a la protesta los rociara con gas pimienta. Una persona fue detenida por dispensar gas pimienta. Hasta el domingo por la noche no se habían presentado cargos.

Otra persona fue detenida en relación con los disturbios, pero luego fue puesta en libertad.

La Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos emitió un comunicado después de los incidentes, diciendo que movilizó a unas 500 personas para protestar pacíficamente contra el evento de Solidaridad con Israel. Los manifestantes estaban recogiendo sus artículos y caminando hacia sus vehículos cuando fueron atacados, explicando que un hombre disparó gas pimienta a la multitud, dijo la organización.

"Convocamos a la manifestación de hoy en la manifestación “Solidaridad con Israel” para enviar un mensaje claro de que nuestro pueblo se enfrenta a crímenes de guerra, hambruna y bombardeos implacables por parte de Israel que deben terminar de inmediato; y rechazamos la noción de que los sionistas deban ser "Podemos reunirnos y celebrar el genocidio israelí respaldado por Estados Unidos en nuestra comunidad mientras nuestro pueblo es masacrado en casa", decía en parte la declaración del USPCN.

"Continuaremos marchando en las calles y frente a las oficinas de los legisladores para exigir que Estados Unidos ponga fin inmediatamente a toda ayuda a Israel y deje de armar el genocidio israelí contra el pueblo palestino", continuó el comunicado.

Un comunicado enviado a NBC Chicago desde el Centro Simon Wiesenthal, el grupo que organizó el evento de Solidaridad con Israel del domingo, decía: “Anoche el Centro Simon Wiesenthal organizó un evento de Solidaridad con Israel que reunió a numerosas comunidades y grupos religiosos. Fue una increíble muestra de solidaridad y apoyo al Estado de Israel y al pueblo judío. La comunidad judía está de luto por las víctimas del terrorismo y rezamos por la liberación segura de los rehenes”.

El viernes, Hamás liberó a dos rehenes estadounidenses; una madre y una hija de Evanston, Illinois. Se espera que Judith Raanan y su hija Natalie lleguen a Estados Unidos esta semana. Los dos estaban de visita en el sur de Israel para celebrar una festividad judía y el cumpleaños de un familiar cuando fueron secuestrados.

[Un] gran, gran alivio. Doy gracias a Dios…", dijo el padre de Natalie, Uri Ranaan. "No he dormido durante dos semanas. Esta noche voy a dormir bien".

Judith y Natalie fueron recibidas por las Fuerzas de Defensa de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza antes de ser llevadas a una base militar donde se esperaba que se reunieran con sus familiares. La embajada de Estados Unidos en Jerusalén publicó una foto en X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter, que muestra a la madre y la hija sonriendo mientras hablan por teléfono con el presidente Biden.

Hamas publicó un video el viernes por la noche que muestra la liberación de Natalie y Judith, quienes según la organización terrorista fueron liberadas por "razones humanitarias".