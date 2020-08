Preocupados maestros de escuelas católicas con regresar a clases en persona

Un grupo de maestros de las escuelas católicas expresaron su preocupación con el regreso a clases en persona ya que, aunque autoridades de salud recomiendan mantener a los alumnos con una distancia de al menos seis pies, algunos salones no los están cumpliendo.

Mientras un gran número de estudiantes en Chicago que forma parte de las escuelas públicas de la ciudad comenzaran su año escolar de manera remota aquellos que asisten a escuelas católicas ya han comenzado sus cursos en persona. Situación que ha incomodado a algunos maestros de iglesias católicas.

“Uno de nuestros valores más importantes es proteger la vida humana, me preocupa que tener clases en persona nos ponga en riesgo, autoridades piden tener distanciamiento social y me ha tocado ver salones que no cumplen eso”, expresó James Cahill-maestro de la escuela St. Francis Xavier en Wilmette.

Cahill comenta estar muy preocupado al tener alumnos de regreso en los salones ya que dice que cree que al tenerlos de regreso aumenta el riesgo para ellos como para los de los maestros.

“En nuestra región y en todo el estado los casos de coronavirus continúan aumentando, ahora no es el momento de tener a cientos de personas dentro de un espacio pequeño”

La inquietud de algunos maestros llega el día en el que autoridades educativas de la preparatoria Santa Rita Cascia en Chicago decidiera optar por un modelo de aprendizaje remoto debido al reporte de al menos dos estudiantes con coronavirus.

“Tuvimos dos reportes de dos estudiantes que dieron positivo al coronavirus, de inmediato nos comunicamos con familiares para comentarles que habían estado en contacto con alguien que había dado positivo”, dijo James Quaid, presidente de la preparatoria Santa Rita.

Quaid comentó que ya tenían varios protocolos de salud establecidos, que el jueves era el cuarto día de clases y que a partir del viernes aquellos que había decido tomar clases de manera remota podían comenzar sus cursos desde casa.

Ahora y tras este incidente, dictarán todos los cursos en línea, al menos durante unas semanas más.

“Volveremos a clases en persona, todos estaban siguiendo el plan, esto no ocurrió por algo que sucedió en la escuela, nos enteramos que hubo una fiesta grande donde asistieron varios estudiantes y por eso tomamos acción, pero tenemos la confianza de que este plan funcionará”, expresó Quaid.

Por su parte la arquidiócesis de chicago emitió un comunicado donde dicen que crearon el plan de reapertura en sus escuelas donde la prioridad es la seguridad de los estudiantes, maestros y empleados.

Agregando que el plan cumple los requisitos del departamento de salud pública de Illinois y conforme progrese el año escolar, continuaran siguiendo las indicaciones de las autoridades y que harán ajustes conforme sean necesarios.

En el comunicado la arquidiócesis comentó que los maestros que busquen trabajar de manera remota podrán aplicar a otra escuela dentro de la arquidiócesis que si ofrezca esas oportunidades.