Planned Parenthood solicita a la Corte Suprema de Wisconsin que declare inconstitucional la ley de aborto de 1849

MADISON, Wis. (AP) — Planned Parenthood de Wisconsin pidió a la Corte Suprema del estado el jueves que anule una ley estatal de 174 años que los conservadores han interpretado como una prohibición del aborto. Es el segundo desafío legal a la ley desde que la Corte Suprema federal invalidó Roe v. Wade.

La organización presentó una petición solicitando a la alta corte que declare inconstitucional la ley sin permitir que ningún tribunal inferior se pronuncie primero. Y si los jueces lo hacen, Planned Parenthood considerará impugnar otras restricciones al aborto que se encuentran en la ley estatal, incluidas las basadas en la viabilidad fetal y los mandatos de consentimiento de los padres, según la directora de estrategia de la organización, Michelle Velásquez.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Esta petición realmente pregunta si la Constitución protege el acceso al aborto", dijo Velásquez durante una conferencia de prensa en video. "Estamos pidiendo a la corte que básicamente diga que las leyes relacionadas con el aborto estarían sujetas al más alto nivel de escrutinio".

La Corte Suprema no ha dicho si aceptará el caso, o la apelación relacionada que tiene que ver con una decisión de un tribunal inferior ganada por el fiscal general demócrata Josh Kaul. El funcionario desafió la ley de 1849 como demasiado antigua para aplicarse y anulada por una ley de 1985 que permite abortos hasta el momento en que un feto podría sobrevivir fuera del útero.

La jueza del circuito del Condado de Dane, Diane Schlipper, dictaminó el año pasado que la ley solo prohíbe atacar a una mujer con la intención de matar a su hijo no nacido. La decisión animó a Planned Parenthood a reanudar la oferta de abortos en Wisconsin después de detener los procedimientos en respuesta a la decisión de la Corte Suprema federal.

Joel Urmanski, fiscal del Condado de Sheboygan y republicano, apeló esa decisión y a principios de esta semana pidió a la Corte Suprema estatal que tome el caso directamente sin esperar un fallo de un tribunal de apelaciones inferior. Urmanski argumentó que el caso es de importancia estatal y de todos modos terminará ante la alta corte eventualmente.

Planned Parenthood busca un fallo mucho más amplio, argumentando que la declaración de la Constitución de Wisconsin de que las personas tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad significa que las mujeres tienen derecho a controlar sus propios cuerpos. La petición argumenta que esa frase otorga a los proveedores de abortos el derecho a practicar y significa que todas las personas tienen un derecho igual a tomar sus propias decisiones médicas.

"El derecho a la vida y la libertad, incluido el derecho a tomar decisiones sobre dar a luz y decisiones médicas relacionadas con el embarazo o la atención del aborto de un proveedor de atención médica elegido, es fundamental", sostiene la petición. "También lo es el derecho de un médico a ejercer la medicina, su profesión elegida, y cumplir con sus obligaciones éticas en el ejercicio de la medicina".

La petición nombra a Urmanski como demandado. El abogado de Urmanski, Matt Thome, no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la presentación.

Heather Weininger, oponente del aborto y directora ejecutiva de Wisconsin Right to Life, dijo en un comunicado que Planned Parenthood está pidiendo a la Corte Suprema estatal que ignore las vidas de los no nacidos "por el bien de su resultado financiero".

El escenario estaría listo para grandes victorias legales tanto para Kaul como para Planned Parenthood si la Corte Suprema estatal decide tomar sus casos. Los liberales controlan la corte con una mayoría de 4-3 y uno de ellos, la jueza Janet Protasiewicz, declaró repetidamente durante la campaña del año pasado que apoya los derechos al aborto.

Por lo general, los candidatos judiciales no comentan sobre temas para evitar la apariencia de sesgo, pero las declaraciones de Protaswiecz galvanizaron a los partidarios del aborto y la ayudaron a ganar su cargo.