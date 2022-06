Planifican protestas alrededor de Chicago tras la Corte Suprema anular Roe v. Wade

CHICAGO - Se planean protestas y manifestaciones en toda el área de Chicago luego del fallo de la Corte Suprema que revocó el viernes Roe v. Wade.

Se espera que el resultado conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados de la nación.

Si bien Illinois cuenta con sólidas “leyes a favor de los derechos reproductivos”, el estado espera ver los impactos del fallo principal.

La policía de la capital de la nación trajo oficiales adicionales y se movilizaron en previsión de las crecientes protestas frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos tras el fallo.

El presidente Joe Biden, dirigiéndose a la nación después del fallo, instó a los estadounidenses a mantener las protestas pacíficas.

“Hago un llamado a todos, sin importar cuán profundamente les importe esta decisión, para que mantengan todas las protestas pacíficas, pacíficas, pacíficas, pacíficas”, dijo. “Sin intimidación. La violencia nunca es aceptable. Las amenazas y la intimidación no son discurso”, agregó.

En Chicago, varias organizaciones a favor del fallo realizarán una conferencia de prensa el viernes por la tarde en el South Loop.

En el Hilton Garden Inn, los oradores de March for Life Chicago, Illinois Right to Life, Thomas More Society, Embassy Church Network y más están listos para hablar sobre la decisión de la corte.

A las 5:30 p.m., activistas por el derecho al aborto con más de tres docenas de grupos, incluidos ACLU de Illinois, Chicago Abortion Fund, Equality Illinois y más, se reunirán en Federal Plaza de Chicago, en la esquina de las calles Adams y Dearborn.

“Si bien los detalles del fallo de la corte se analizarán en las próximas horas y días, esto está claro: la corte ha mostrado su desprecio por la abrumadora mayoría de estadounidenses que apoyan el aborto legal y Roe v. Wade”, comentó Gina Rozman-Wendle, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres de Chicago (NOW) y activista de Chicago For Abortion Rights, en un comunicado. “La corte ha confirmado los temores de la gente de que la mayoría de sus jueces, en lugar de seguir los sólidos principios judiciales del derecho a la privacidad y la autonomía corporal versus el control gubernamental de mano dura, han optado por ponerse del lado de los fanáticos antiabortistas más extremos”, añadió.

Al mismo tiempo, los partidarios del derecho al aborto se reunirán en Naperville para expresar su “ira por la decisión de la Corte Suprema”.

El grupo incluirá representantes de Illinois NOW, el Consejo Nacional de Mujeres Judías, Chicago North Shore, la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias, Naperville y la Liga de Mujeres Votantes de Naperville.

Está programado para comenzar en la esquina de Washington y Aurora Avenue.

El fallo de la Corte Suprema se produjo más de un mes después de la sorprendente filtración de un proyecto de opinión del juez Samuel Alito que indicaba que la corte estaba preparada para dar este paso trascendental.

Pone a la corte en desacuerdo con la mayoría de los estadounidenses que estaban a favor de preservar Roe, según las encuestas de opinión.

Alito, en la opinión final emitida el viernes, escribió que Roe y Planned Parenthood v. Casey, la decisión de 1992 que reafirmó el derecho al aborto, se equivocaron el día en que se decidieron y deben ser revocadas.

La autoridad para regular el aborto recae en los poderes políticos, no en los tribunales, escribió Alito.