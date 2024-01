¿Planes pare este fin de semana? Aquí te dejamos varias opciones en el área de Chicago

Desde Hamilton hasta el Festival Internacional de Marionetas de Chicago, hay muchas cosas divertidas que hacer en Chicago este fin de semana. Éstos son algunos de ellos.

Exposición en Chicago de pesca, viajes y actividades al aire libre

En este evento puede hablar con minoristas de aparejos de pesca, distribuidores de embarcaciones, clubes de pesca locales, taxidermistas, seminarios y más.

Cuándo: 25 de enero - 28 de enero

Dónde: Centro de convenciones de Schaumburg

Chicago Polar Plunge

¿Puedes soportar saltar en el lago Michigan en enero? La 23ª edición anual del Polar Plunge del Chicago Polar Bear Club beneficia a las familias necesitadas de Chicago.

Cuándo: 27 de enero desde las 12:00 pm

Dónde: Playa de Oak Street

Toda historia comienza con un deseo: Disney on Ice

Disney on Ice presenta 'Magic in the Stars', que trae la mayor cantidad de personajes de Disney en un solo espectáculo.

Cuándo y dónde: United Center: hasta el 28 de enero, Allstate Arena: del 1 al 4 de febrero

Mundo de los Unicornios

Unicorn World galopa de regreso a Chicago con actividades para toda la familia, que incluyen casas con burbujas de globos, un muro de deseos y la máquina expendedora de unicornios más grande del mundo. Los boletos deben comprarse con anticipación.

Cuándo: del 26 al 28 de enero

Dónde: Muelle de la Marina

Acurrucarse en un iglú: la azotea de Rudolph

Es el último fin de semana de Rudolph's Rooftop, donde podrás recordar las vacaciones y disfrutar de bebidas y comida en un iglú.

Cuándo: hasta el 28 de enero

Dónde: London House Chicago, piso 22

Títeres en abundancia: Festival Internacional de Títeres de Chicago

Última oportunidad para ver el sexto Festival Internacional de Teatro de Marionetas de Chicago, en el que participarán talentos de todo el mundo.

Cuándo: hasta el 28 de enero

Dónde: Varios lugares en Chicago

Hamilton

Dile adiós a Hamilton el Musical. Después de una larga trayectoria en Chicago, está llegando a su fin.

Cuándo: hasta el 28 de enero

Dónde: Teatro James M. Nederlander

Nuevo giro en Shakespeare

'Illinoise' presenta una banda en vivo tocando música de Sufjan Stevens y una historia que te lleva en un viaje a través de nuestro estado.

Cuándo: hasta el 18 de febrero

Dónde: Teatro Shakespeare de Chicago.

La Ópera Lírica destaca el boxeo

Qué: 'Champion' de la Ópera Lírica de Chicago, basada en la historia de la vida real del boxeador Emile Griffith

Cuándo: hasta el 11 de febrero

Dónde: Ópera Lírica

La discoteca no está muerta: experiencia disco de invierno

Qué: organiza tu fiesta en la primera Winter Disco Experience

Cuándo: 27 de enero

Dónde: Cervecería al aire libre en el Navy Pier

Bienal de Arquitectura de Chicago

Qué: El evento de arquitectura más grande en Norte América presenta los futuros proyectos de arquitectura de todo el mundo. La entrada es gratuita.

Cuándo: Hasta el 11 de febrero

Dónde: En el Chicago Cultural Center y otros espacios

McCormick Tribune círculo de hielo

Qué: La pista de hielo de patinaje en el Millennium Park sigue abierta hasta el 3 de marzo.

Cuándo: Hasta el 3 de marzo.

Dónde: Millennium Park