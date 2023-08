Ojo con las estafas a la hora de alquilar apartamento

El Buró de Mejores Negocios alerta a los residentes a extremar precauciones a la hora de buscar un apartamento en alquiler.

Finales de agosto y septiembre son clave para quienes buscan apartamentos, justo antes de octubre, uno de los meses de mudanza más activos del año.

Según el Buró de Mejores Negocios, con tasas de interés en sus niveles más altos en más de 20 años, lo que excluye a miles de posibles compradores de viviendas del mercado, la intensa competencia creará una tormenta perfecta para que los estafadores de alquiler de apartamentos aprovechen la situación.

"Los estafadores se aprovechan de situaciones en las que las personas se sienten presionadas para tomar decisiones rápidas sin realizar una debida diligencia", indicó en un comunicado Steve J. Bernas, presidente y director ejecutivo del Buró de Mejores Negocios. "Con un mercado laboral en auge y personas mudándose a nuevas ciudades, además de las presiones de tiempo para evitar los meses de invierno, los buscadores de apartamentos deben tener precaución, ya que las estafas de alquiler pueden ser muy costosas. Además de encontrar otra residencia, los inquilinos también deben preocuparse por el robo de identidad".

El Buró de Mejores Negocios advierte a cualquiera que busque alquilar un apartamento que esté en alerta máxima por sitios web falsos, anuncios fraudulentos, correos electrónicos y mensajes de texto falsos.

En un comunicado, explicaron que las víctimas pueden encontrarse respondiendo a anuncios de alquiler en línea que promocionan una casa hermosa, alquiler bajo y excelentes comodidades. Los estafadores a menudo utilizan fotos reales y roban descripciones de apartamentos de otros sitios web, para que parezca legítimo. El "propietario" estafador responderá a su consulta que no puede mostrar la propiedad porque está fuera de la ciudad, en el hospital o alguna otra excusa.

Los estafadores también crean un sentido falso de urgencia, diciéndote que otras personas están interesadas, por lo que debes actuar de inmediato. Pedirán un depósito de seguridad y/o el alquiler del primer mes para reservar la propiedad. El estafador puede afirmar que puedes ver la propiedad a través de un agente de alquiler, pero solo después de que pagues el depósito.

En algunas versiones de la estafa, el "propietario" requerirá que los inquilinos potenciales completen un formulario que pide detalles personales como su número de Seguro Social e información de la cuenta bancaria.

Consejos para evitar estafas:

• Hay muchas empresas y agentes de alquiler confiables y excelentes. Puedes comenzar tu búsqueda en bbb.org.

• Ten cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas. Los estafadores te atraen prometiendo alquileres bajos, comodidades adicionales y una excelente ubicación. Si el precio parece mucho mejor que en otros lugares, podría ser una estafa.

• Busca en línea propiedades similares. Realiza una búsqueda de la publicación, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono. También realiza una búsqueda de imágenes de la propiedad. Si encuentras el mismo anuncio en otras ciudades, eso es una gran señal de alerta.

• Ve la propiedad en persona. No envíes dinero a alguien que nunca has conocido por un apartamento que no has visto. Si no puedes visitar un apartamento o casa tú mismo, pídele a alguien en quien confíes que vaya y confirme que es lo que se anunció.

• No pagues a un desconocido con aplicaciones de transferencia de efectivo. Muchos estafadores ahora solicitan pagos a través de aplicaciones “peer-to-peer” (P2P) en lugar de transferencias bancarias o tarjetas de débito o de regalo prepagadas. Solo usa estas aplicaciones con personas que conoces. Está bien pagarle a un propietario en quien confíes con Venmo, Zelle u otra aplicación P2P, pero no uses este método de pago para asegurar un apartamento o pagar un depósito.

Para obtener más información, visita el sitio bbb.org.