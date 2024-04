Nuevos detalles sobre el tiroteo en el que murió el oficial Luis Huesca mientras continúa la búsqueda del sospechoso

Poco después de que decenas de agentes del orden y líderes comunitarios rindieran tributo póstumo al oficial de policía de Chicago, Luis Huesca, la policía habló sobre el progreso en la investigación mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

"Nuestra División de Detectives, nuestros oficiales están trabajando, no han dejado de trabajar desde que esto sucedió", dijo el Superintendente de Policía Larry Snelling a los periodistas el lunes por la tarde. "Y ha habido algunos avances importantes. Y otras pistas, lo que puedo decir es que se recuperó el arma del oficial… Y eso se logró a través de un gran trabajo de nuestros detectives y otros miembros del Departamento de Policía de Chicago, vamos a seguir trabajando diligentemente hasta que llevemos a este individuo bajo custodia."

Seling también dijo que los oficiales prometieron que se haga justicia para su familia.

El lunes, NBC 5 Investigates reveló que la policía de Chicago había recuperado la pistola Glock calibre 9 mm del oficial Luis Huesca el viernes en una residencia en el vecindario de Morgan Park.

NBC Chicago obtuvo tanto un informe policial de Chicago como una oferta presentada el lunes en el Tribunal Penal del Condado de Cook. Los informes indicaron que los oficiales hablaron con un hombre de 20 años llamado Caschaus Tate, descrito como "un asociado" pero no un pariente de Xavier Tate, el hombre acusado del asesinato del oficial Huesca.

Hasta la noche del lunes, Xavier Tate aún no estaba bajo custodia policial.

El informe indica que Caschaus Tate fue visto "desechando un arma de fuego sobre la cerca hacia el patio vecino" y "se descubrió que el arma de fuego era una pistola semiautomática Glock." NBC 5 Investigates confirmó con las autoridades que la Glock era, de hecho, el arma de servicio del oficial Huesca.

Los documentos judiciales también indicaron que el arma del Oficial Huesca estaba "sin estuche [y] descargada" cuando fue encontrada.

Huesca, un oficial de seis años de servicio, regresaba a casa después de su turno el 21 de abril cuando fue baleado a muerte cerca de su hogar en Gage Park.

Un informe policial muestra que Huesca sufrió una herida de bala en la cara. Se dijo que su SUV Toyota fue robado pero luego fue recuperado. Un informe policial indicó que los oficiales estaban investigando el incidente como un posible robo de automóvil.

Familiares, seres queridos, conocidos y compañeros en las fuerzas del orden le rindieron tributo al oficial Luis Huesca en una emotiva misa de cuerpo presente

El viernes, un juez firmó una orden de arresto y una denuncia penal por asesinato en primer grado contra Xavier Tate Jr., de 22 años, a quien los documentos judiciales acusan de usar una pistola calibre .40 para balear a Huesca.

Los registros judiciales muestran que Tate debía comparecer ante el tribunal la semana pasada por un cargo de allanamiento de morada no relacionado, pero no se presentó. Una persona que respondió a un número asociado con él dijo que no había hablado con Tate y colgó el teléfono a un reportero.

Durante el fin de semana, varias agencias del orden público, incluyendo el FBI, ATF y CrimeStoppers, junto con la Fundación de la Policía de Chicago, ofrecieron una recompensa de $100,000 por información que conduzca a un arresto y condena.

Los registros judiciales adicionales muestran que los oficiales respondieron el viernes por la tarde a una casa cerca de las calles 108 y Hale en relación con el asesinato de Huesca. Los registros judiciales confirman que los oficiales observaron a un hombre en esa casa desechar un arma sobre la cerca.

Esa persona fue detenida y enfrenta un cargo relacionado con armas.