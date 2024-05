Tormentas de polvo afectan viajes en carreteras en varias partes de Illinois

Una "alerta climática significativa" está vigente para varios condados del área de Chicago, y trae consigo condiciones de viaje extremadamente peligrosas antes de un clima potencialmente severo en la región.

El polvo arrastrado por el viento puede provocar problemas de viaje en muchos suburbios del oeste, con vientos de hasta 45 millas por hora que presentan problemas, especialmente cerca de campos que fueron arados recientemente.

La alerta está actualmente vigente para los condados de McHenry, Kane, DeKalb, LaSalle, Grundy y Kendall, y el viento de polvo causa problemas importantes en el estado.

Según la Oficina del Alguacil del condado de McLean, la Interestatal 55 está cerrada cerca de McLean, el tráfico se desvió en la Ruta 136 y se le permitió a los conductores regresar a la autopista en Shirley Road. El tráfico en dirección sur también será desviado desde Shirley Road y se le permitirá regresar a la autopista en la U.S. 51.

Según las autoridades, la Interestatal 74 también está cerrada en ambas direcciones cerca de la salida 152.

En algunas partes de esas carreteras interestatales se reporta una visibilidad casi nula, con polvo que se eleva desde los campos agrícolas y bloquea las líneas de visión en las carreteras.

Según los funcionarios, los fuertes vientos también están provocando viajes peligrosos para vehículos de alto perfil a lo largo de las carreteras de norte a sur en el área.

A los conductores atrapados por las tormentas se les pide que se salgan de la carretera tanto como sea posible, que se detengan, apaguen todas las luces y que apliquen los frenos de emergencia.

También se pide a los conductores que no se bajen de sus vehículos, que mantengan puestos los cinturones de seguridad y que se aseguren de no tener el pie en el pedal del freno para no iluminar las luces traseras, lo que puede hacer que otros conductores piensen que están siguiendo el flujo del tráfico.

Incluso después de que finalice la advertencia, la posibilidad de tiempo severo también podría afectar el centro de Illinois, con ráfagas de viento, granizo e incluso una amenaza de tornados el martes por la noche.