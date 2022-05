Nuevo Cine por todo lo alto ofrecerá películas entre los rascacielos de Chicago

El nuevo Rooftop Cinema Club abrió las puertas de su nueva ubicación en la ciudad de los vientos y tiene como meta mostrar películas clásicas en una zona al aire libre en el vecindario de West Town en el Hotel Emily.

"Ferris Bueller's Day Off," originalmente grabado en Chicago será la primera cinta en estrenarse en este nuevo espacio el 26 de Mayo a las 8 p.m.

Las películas seran presentada todos los días, en ocaciones dos veces al día y serán incorporadas Cintas como "Pulp Fiction," "10 Things I Hate About You," "Love and Basketball," "Grease: The Sing Along," "Blues Brothers" y "Almost Famous," entre otros.

Las presentaciones antes de las 4:30 p.m. van a estar disponible para todas las edades, mientras que las que serán después de las 4:30 p.m. serán para personas mayores de 18 años.

El fundador de Rooftop Cinema Club, Gerry Cottle declaró, “estoy confiado de que los amantes del cine en Chicago van a disfrutar de esta experiencia en familia o con amigos. Nos da mucho orgullo ser parte de la ciudad y de las importantes películas que han hecho rodajes aquí.”

