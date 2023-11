Nueva promoción de Coca-Cola ofrece Lou Malnati’s gratis a cambio de una botella de bebida vacía

Una asociación entre Coca-Cola y Lou Malnati's ofrece pedazos de pizza estilo deep dish gratis como parte de una colaboración de un día para fomentar el reciclaje.

El 7 de noviembre, la ubicación de West Loop de Lou Malnati's ofrecerá a los clientes un pedazo de deep dish gratis y una botella de Coca-Cola de plástico100% reciclado a cambio de cualquier tipo de botella de bebida de plástico vacía como parte de la iniciativa Toss In, Take Out.

La promoción conmemora el lanzamiento de las botellas de 20 onzas de Coca-Cola hechas de plástico 100% reciclado -excepto la tapa y la etiqueta- en nuevos mercados como Chicago, Atlanta y la región de los estados del noroeste del Pacífico. Según un comunicado de prensa, se prevé que la expansión de estas botellas reciclables reducirá más de 39,000 toneladas de CO2 equivalente anualmente en los Estados Unidos.

"El legendario Chicago Deep Dish y Coca-Cola son una combinación perfecta en Lou Malnati's, y estamos encantados de asociarnos con Coca-Cola en este programa de reciclaje", dijo Marc Malnati, propietario de Lou's, en un comunicado.

Con el intercambio de una botella de plástico, los clientes de West Loop de Lou Malnati's pueden obtener un pedazo de pizza de queso estilo deep dish. También pueden elegir una botella de Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar o Dasani para acompañar su comida. La promoción estará disponible de 12 p.m. a 8 p.m. el 7 de noviembre.