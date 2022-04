Museos y zoológicos de Chicago donde niños y adolescentes entran gratis

Chicago está repleto de zoológicos, parques y museos de primer nivel, y puede llevar a sus hijos a muchos de ellos de forma gratuita. Te tenemos una lista de dónde puedes tomar provecho.

Adler Planetarium

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Niños menores de 3 años entran gratis. Los boletos para niños de 3 a 11 años cuestan $24.

Más información sobre las entradas para el Adler Planetarium aquí.

American Writer’s Museum

Los niños menores de 12 años entran gratis. Los boletos para mayores de 12 años comienzan en $9.

Más información sobre las entradas para el Museo de Escritores Americanos aquí.

Arts Club of Chicago

La entrada es gratuita para todas las edades.

Más información sobre cómo visitar el Arts Club of Chicago aquí.

Art Institute of Chicago

La entrada es gratuita para todos los niños menores de 14 años. La entrada también es gratuita para los adolescentes de 14 a 17 años que sean residentes de Chicago. Los boletos de admisión general para adolescentes de 14 a 17 años que no son residentes de Chicago comienzan en $16.

Más información sobre las entradas del Art Institute of Chicago aquí.

Center for Intuitive and Outsider Art

Las entradas para menores de 18 años son gratuitas. Los boletos para adultos comienzan en $5.

Más información sobre las entradas del Center for Intuitive and Outsider Art aquí.

Chicago Cultural Center

La entrada es gratuita para todas las edades.

Más información sobre cómo visitar el Centro Cultural de Chicago aquí.

Chicago History Museum

La entrada es gratuita para los residentes de Illinois menores de 18 años. La entrada también es gratuita para niños menores de 12 años que no sean residentes de Illinois. Los boletos para mayores de 13 años que no son residentes de Illinois comienzan en $17.

Más información sobre las entradas para el museo de historia de Chicago aquí.

Chicago Maritime Museum

Los niños menores de 12 años pueden visitarlo gratis y las entradas para estudiantes comienzan en $5.

Más información sobre las entradas para el Chicago Maritime Museum aquí.

Chicago Sports Museum

El costo es de $6 para niños de 4 a 11 años. Gratis para niños menores de 3 años. Los huéspedes del restaurante Harry Caray's 7th Inning Stretch adyacente reciben entrada gratuita con una compra mínima.

Más información sobre las entradas para el Chicago Sports Museum aquí.

Design Museum of Chicago

Gratis para todas las edades.

Más información sobre cómo visitar el Museo del Diseño de Chicago aquí.

Driehaus Museum

Los niños menores de 12 años entran gratis. Los boletos para estudiantes comienzan en $10.

Más información sobre las entradas para el Museo Driehaus aquí.

DuSable Museum of African American History

Entrada gratuita para niños menores de 6 años. Los boletos para niños de 6 a 11 años comienzan en $4.

Más información sobre las entradas para el DuSable Museum of African American History aquí.

Field Museum

La entrada es gratuita para niños menores de 3 años. La entrada cuesta $11 para niños de 3 a 11 años que sean residentes de Chicago y $18 para residentes de Illinois. La entrada para niños de fuera del estado comienza en $20.

Más información sobre las entradas para el Field Museum aquí.

Garfield Park Conservatory

La entrada es gratuita para todas las edades, pero se requieren hacer reservaciones en línea.

Más información sobre cómo reservar una hora para visitar el Garfield Park Conservatory aquí.

Lincoln Park Zoo

El zoológico de Lincoln Park es gratuito para todas las edades.

Más información sobre cómo conseguir entradas para el Lincoln Park Zoo aquí.

Museum of Contemporary Art

Entrada gratuita para menores de 18 años.

Más información sobre las entradas del Museum of Contemporary Art aquí.

Museum of Illusions

Entrada gratuita para niños menores de 4 años. El boleto para niños mayores de 5 años comienza en $15.

Más información sobre las entradas al Museum of Illusions aquí.

Mitchell Museum of the American Indian

Los niños menores entran gratis. Los boletos para niños de 3 a 17 años cuestan $5.

Más información sobre el Mitchell Museum of the American Indian aquí.

Museum of Science and Industry

La entrada es gratuita para niños menores de 3 años y $12.95 para niños de 3 a 11 años.

Más información sobre las entradas para el Museum of Science and Industry aquí.

Museo Nacional de Arte Mexicano

Gratis para todas las edades.

Más información sobre visitar el Museo Nacional de Arte Mexicano aquí.

Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña

La entrada es gratuita para todas las edades.

Más información sobre visitar el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña aquí.

Peggy Notebart Nature Museum

Los niños menores de 3 años entran gratis al museo. Los boletos para niños mayores de 6 años comienzan en $6.

Más información sobre las entradas para el Peggy Notebart Nature Museum aquí.

Ukrainian National Museum of Chicago

Los niños menores de 12 años entran gratis. La admisión de estudiantes comienza en $5.

Más información sobre el Ukrainian National Museum of Chicago aquí.

Chicago Children’s Museum

Chicago Children’s Museum es socio de Museums for All. Ofrecen admisión gratis hasta seis personas de familiares que califican para recibir cupones de alimentos y cuenten con una tarjeta EBT (NO de las Escuelas Públicas de Chicago) o de WIC. En el grupo debe haber al menos un adulto y un niño menor de 15 años.

Para más información, haz clic aquí.

Smart Museum of Art

Smart Museum of Art de la Universidad de Chicago es gratis para todo el público.

Para más información, haz clic aquí.

Swedish American Museum

Los niños menores de 1 año entran gratis. El boleto de entrada para niños de 2 años en adelante es de $4.

Para más información, haz clic aquí.