Guía de festivales de verano 2022: aquí están los eventos para el área de Chicago

Los festivales se están intensificando para apoderarse del área de Chicago este verano. Ya sea comida, música, arte o cultura, la ciudad planea ofrecer una combinación de todo.

A medida que Illinois y Chicago relajaron sus pautas de salud y seguridad el 28 de febrero, se prevé que los festivales vuelvan a un alcance que no se había visto en los últimos dos años en medio de la pandemia.

Aquí están los festivales anunciados que conocemos actualmente en orden cronológico:

Maxwell Street Market

Vendedores llegarán a Maxwell Street Market del 3 de abril al 18 de diciembre, trayendo vitalidad tanto artística como cultural a la ciudad.

El festival es una antigua tradición de Chicago enriquecida con artesanías, ropa y artículos para el hogar de reventa, música en vivo y comida callejera.

KCON

KCON, una celebración mundial de la cultura y la música coreana, regresa con su primer evento presencial en dos años, esta vez en una nueva ciudad: Chicago.

El festival comenzará su serie de eventos de 2022 en mayo con actividades destinadas a conmemorar el resurgimiento del festival de la pandemia junto con su décimo aniversario.

Durante el festival, los fanáticos probarán la cultura coreana con oportunidades para explorar e interactuar con K-pop, K-beauty y K-food del 20 al 21 de mayo en el Rosemont Theatre ubicado en las afueras de la ciudad.

Si bien las entradas y los artistas se anunciarán en una fecha posterior, se pueden esperar “actuaciones de los actos más importantes a grupos”, dijeron los organizadores en un comunicado. Más información está disponible aquí.

Ravinia Festival

Suburban Highland Park está programado para abrir su parque para música en vivo en sus tres lugares este verano.

La serie de actuaciones contará con más de 100 conciertos, con artistas como Pitbull, Stevie Nicks y Ziggy Marley, y se realizará del 20 de mayo al 18 de septiembre, dijeron los organizadores.

La Orquesta Sinfónica de Chicago regresará una vez más para una residencia de verano de seis semanas a partir de julio, con 15 programas dirigidos por Marin Alsop.

Haga clic aquí para ver la programación completa de verano. Las entradas saldrán a la venta el 4 de mayo.

Summer Camp

Aprovechando por 21ª vez, Summer Camp celebrará el fin de semana de Memorial Day en Chillicothe del 27 al 29 de mayo.

La lista de artistas incluye a McGee de Umphrey, Dead de Zed, Whethan y Moe, entre otros.

Los boletos están disponibles para comprar ahora con precios y paquetes que varían. Haga clic aquí para comprar.

Se anima a todos los asistentes, según la web del festival, a vacunarse “para frenar la pandemia del coronavirus” y disfrutar del fin de semana.

Sueños Festival

Sueños está entrando en Chicago por primera vez, trayendo consigo a los artistas de música latina y reggaetón J Balvin, Ozuna y más durante el fin de semana de Memorial Day del 28 al 29 de mayo.

El festival está abierto a mayores de 18 años y contará con un escenario principal, varios bares, vendedores de comida latina y una rueda de la fortuna en Grant Park.

Actualmente hay un inventario bajo de boletos restantes, según el sitio web, con pases de admisión general de dos días que cuestan $ 275 más tarifas. Puede encontrar más información sobre las entradas aquí.

Los organizadores dijeron que es posible que se requiera prueba de vacunación contra el COVID-19 para ingresar al evento, aunque los detalles oficiales se anunciarán en una fecha posterior.

Do Division Street Fest

El festival destaca a los minoristas y artistas locales con su evento anual en Division Street en West Town. Este año, el festival se llevará a cabo del 3 al 5 de junio.

Las boutiques participarán en las ventas en las aceras y en el evento Do Fashion, en el que se presentará su trabajo en un desfile y se tocará música en vivo durante todo el fin de semana.

El festival también incluirá actividades familiares, como un zoológico de mascotas, casas inflables y pintura facial. Más información está disponible aquí.

Lincoln Park Greek Fest

La celebración cultural anual en Lincoln Park regresa este año para ofrecer auténtica comida, música, baile y diversión familiar.

Del 3 al 5 de junio, los visitantes pueden experimentar la "famosa hospitalidad de la cultura griega", según el sitio web. Si bien aún no se ha anunciado la programación de entretenimiento, la programación de alimentos incluye gyros, moussaka y más.

57th Street Art Fair

Después de componer una galería en línea en 2021, la 57th Street Art Fair celebrará su 75.º aniversario con un evento presencial que presentará a casi 200 artistas, música en vivo y comida del 4 al 5 de junio.

Los visitantes pueden caminar por las calles de Hyde Park para ver y comprar las obras originales de los artistas destacados del festival. Más detalles sobre el festival se publicarán aquí a medida que se acerque la fecha del evento.

Chicago Blues Festival

Experimente el blues nacido en Chicago en el Jay Pritzker Pavilion de Millennium Park del 9 al 12 de junio.

Después de una pausa de dos años, el festival icónico de la ciudad volverá a su programación habitual con un evento de tamaño y alcance previo a la pandemia lleno de un elenco diverso de música arraigada en la larga tradición del blues.

Durante más de 40 años, el festival ha dado la bienvenida a los fanáticos para que lo disfruten de forma gratuita.

Andersonville Midsommarfest

De vuelta por primera vez en dos años, el Andersonville Midsommarfest celebra su 56.° año de celebración de la cultura y la historia sueca del vecindario.

El festival se llevará a cabo del 10 al 12 de junio con incorporaciones de música en vivo, vendedores, comida y actividades gratuitas.

Más de 50 actos de música y entretenimiento estarán en cola para actuar, incluidos Sixteen Candles, Rod Tuffcurls y The Bench Press, The Prince Experience y Dos Santos. La programación completa de entretenimiento se publicará más adelante en el sitio web.

Los organizadores sugieren una donación de $10 para la entrada. Las ganancias de las ventas beneficiarán a la Cámara de Comercio de Andersonville, junto con varias organizaciones locales sin fines de lucro.

Taste of Chicago

El festival gastronómico más grande del mundo resulta ser un elemento básico del verano en Chicago. Desde especialidades de la ciudad hasta creaciones internacionales, Taste of Chicago muestra una variedad de sabores.

El festival contará con eventos emergentes en tres vecindarios de Chicago los días 11, 18 y 25 de junio. Más tarde, del 8 al 10 de julio, el festival presentará una versión pequeña del clásico evento frente al lago con más de 30 restaurantes y camiones de comida exhibidos cada día.

La información del proveedor se dará a conocer a medida que se acerque el evento. Visita aquí para más detalles.

Old Town Art Fair

El festival regresará este año del 11 al 12 de junio en el corazón del Old Town Triangle.

Más de 200 artistas aclamados a nivel nacional se reunirán para mostrar su trabajo a unos 10,000 asistentes en el festival al aire libre. También habrá disponible un paseo por el jardín, música en vivo, patio de comidas y actividades para niños.

La preinscripción ya está abierta aquí.

Summer Smash

El festival presentado por Lyrical Lemonade, una compañía multimedia hecha en Illinois, anunció que volverá a realizarse en Chicago del 17 al 19 de junio.

La información del cartel se publicará pronto, según un tuit, pero una cantidad limitada de pases de preventa con descuento ya están a la venta en el sitio web del festival.

Más de 75 artistas, incluidos A$AP Rocky, Lil Baby, Lil Uzi Vert, Swae Lee y Baby Keem, actuaron en el campo de golf de Douglass Park para el festival del año pasado.

Taste of Randolph

The Taste of Randolph traerá grandes nombres a su exposición culinaria número 25 del 17 al 19 de junio en el West Loop.

Se puede esperar que más de 16 restaurantes prueben sus sabores junto con una serie de artistas que actuarán en los dos escenarios del festival.

La entrada al festival es gratuita, aunque los organizadores sugieren una donación de $10.

Chicago Pride Fest

El fin de semana anterior al desfile del orgullo de la ciudad, el Chicago Pride Fest inicia las celebraciones del 18 al 19 de junio en Halsted Street.

El acceso a música en vivo, más de 100 vendedores creativos, espectáculos de drag, desfiles de mascotas y comida se mezclarán como los eventos principales del festival.

Los organizadores sugieren una donación de $15. Puede encontrar más información aquí.

Ravenswood on Tap

Un tramo de Ravenswood Avenue, también apodado “Malt Row”, se ha ganado la reputación de albergar a una comunidad diversa de cerveceros artesanales. El festival destacará al elenco local de cervecerías durante un evento de dos días repleto de bebidas y música.

Los visitantes pueden saborear cervezas de KOVAL Distillery, Urban Brew Labs, Dovetail Brewery y otras de Malt Row, mientras disfrutan de actividades, música en vivo y comida local durante el 18 y 19 de junio.

Las ganancias del festival apoyarán a la Cámara de Comercio de Greater Ravenswood, el Consejo Comunitario de Ravenswood y otras organizaciones locales.

Haga clic aquí para ver la lista completa de proveedores.

Michelada Fest

El festival llama a todos los entusiastas de la michelada a su cuarta celebración cultural anual, que durará tres días este verano.

Del 24 al 26 de junio, el primer y único festival de micheladas de Chicago exhibirá una variedad de micheladas, comida y música.

Los boletos, los artistas, los proveedores y otros detalles se anunciarán pronto, según un anuncio. Los pases de preventa de tres días están a la venta ahora a $75 aquí.

Los organizadores del festival familiar dijeron que los asistentes pueden estar sujetos a requisitos de vacunación, prueba, enmascaramiento o distanciamiento social. Más información se dará a conocer más cerca de la fecha del festival.

Logan Square Arts Festival

El festival, que regresa del 24 al 26 de junio, incorporará dos etapas de música en vivo, comidas y bebidas para celebrar la diversidad del vecindario y recaudar fondos para organizaciones locales sin fines de lucro con un “enfoque renovado en la creación de una experiencia única”, según el sitio web.

Pride in the Park

Pride in the Park dominará Grant Park con un festival al aire libre en junio.

Si bien aún no se ha anunciado la lista de artistas, se puede esperar que una serie de artistas nacionales y locales suban a los escenarios del 25 al 26 de junio.

Los boletos comienzan en $90 para un pase individual de admisión general de dos días.

El festival “seguirá todas las pautas de salud actuales de la ciudad de Chicago” y publicará actualizaciones de bienestar a medida que se acerque la celebración.

Summerfest

Justin Bieber, Jaden y Halsey subirán al escenario principal del popular festival de Milwaukee, que se extenderá durante tres fines de semana de junio a julio.

Summerfest destacará más de 1,000 actuaciones, 12 escenarios, comidas, bebidas y actividades interactivas del 23 al 25 de junio, del 30 de junio al 2 de julio y del 7 al 9 de julio.

Una variedad de boletos estará disponible para comprar aquí. La información adicional de los artistas se dará a conocer en una fecha posterior.

Chicago Food Truck Fest

Ubicado en el vecindario South Loop de la ciudad, el Chicago Food Truck Fest y Summer Music Pop-Up Series regresa este verano con una amplia variedad de comidas y melodías en vivo.

El festival regresará para su novena temporada del 25 al 26 de junio de 11 a.m. a 7 p.m. La entrada general es gratuita, pero las entradas están disponibles para las opciones VIP aquí.

Otro festival de camiones de comida está programado para el próximo otoño el 1 y 2 de octubre de 11 a.m. a 6 p.m. en el bosque La Bagh de Chicago.

Puede encontrar más información aquí.

Pitchfork

Pitchfork Music Festival está programado para su regreso a Union Park del 15 al 17 de julio encabezado por agrupaciones como The National, Mitski y The Roots.

Al traer de vuelta a algunos de sus grupos principales originales junto con varios actos más nuevos, el festival rendirá una oda a la “clase indie en ascenso”.

El festival está trabajando con funcionarios locales “para crear el entorno más seguro posible” y publicará más pautas de salud cuando estén disponibles.

Los pases de un día están a la venta a partir de $99 más tarifas, y los pases de tres días están disponibles a partir de $399 más tarifas. Para obtener más información sobre las entradas, haga clic aquí.

Country Thunder

Los fanáticos pueden regresar a los terrenos de Country Thunder en Twin Lakes de Wisconsin para ver a Morgan Wallen, Florida Georgia Line, Chris Young, Lee Brice y otros más.

El festival de 16 actos se llevará a cabo del 20 al 23 de julio y ofrecerá a los asistentes pases de un solo día, de fin de semana y para acampar.

A partir de $225 por un boleto de admisión general de cuatro días, los pases están disponibles para comprar aquí.

Wicker Park Fest

El festival, cuyo objetivo es reflejar la rica herencia musical y cultural de Wicker Park, se llevará a cabo del 22 al 24 de julio.

Año tras año, el festival atrae a una multitud con su línea de comida local, artes y artesanías y vendedores minoristas. Aunque el talento musical no se ha revelado, se puede esperar un elenco de artistas independientes. Haga clic aquí para más detalles.

Lollapalooza

Las multitudes pueden visitar Grant Park para ver a los artistas actuar en el festival de música más grande de Chicago del 28 al 31 de julio.

Metallica, Dua Lipa, J. Cole y Green Day están programados para encabezar Lollapalooza, con Doja Cat, Machine Gun Kelly, Lil Baby, Kygo, Glass Animals y Big Sean, entre otros, que también actuarán en el festival.

Los boletos de cuatro días, que incluyen opciones de admisión general, GA+, VIP, Platinum y paquetes de hotel, ahora están disponibles en el sitio web de Lollapalooza. Las alineaciones de un solo día y las entradas se publicarán en una fecha posterior.

Los organizadores señalaron que es posible que se requieran políticas de salud y seguridad, como pruebas negativas, máscaras y prueba de vacunación, para el evento, similar al año pasado. Los detalles de las medidas necesarias se anunciarán antes del festival.

Jeff Fest

También conocido como el Festival de Música y Arte de Jefferson Park, Jeff Fest celebra su 21.º aniversario del 29 al 31 de julio.

El festival ofrece una variedad de melodías, comida y actividades para todas las edades en todo su recinto. Se publicarán más detalles en el sitio web más cerca de la fecha del festival.

Chinatown Summer Fair

El festival del vecindario de Chinatown se llevará a cabo del 30 al 31 de julio.

Una procesión de danza del león iniciará las festividades y será seguida por actuaciones de artistas asiáticos. Durante el fin de semana se llevarán a cabo demostraciones de kung fu, muestras de restaurantes locales, exhibiciones de arte y más eventos.

Si bien el programa completo de entretenimiento se lanzará en una fecha posterior, se llevará a cabo una competencia de breakdance, entretenimiento K-pop y un concurso de comer bolas de masa hervida. Haga clic aquí para más detalles.

Windy City Smokeout

El festival de música country al aire libre y barbacoa les dará a los fanáticos una muestra de los artistas principales como Sam Hunt y Miranda Lambert, así como de docenas de maestros de barbacoa y restaurantes locales y nacionales.

Windy City Smokeout está programado para comenzar fuera del United Center del 4 al 7 de agosto, y una variedad de boletos están disponibles para comprar ahora.

Puede encontrar más información sobre la programación del festival aquí, mientras que las alineaciones de alimentos y bebidas aún no se han publicado.

Si bien los organizadores “no pueden dictar cómo serán los protocolos de COVID-19”, trabajarán con la ciudad y darán a conocer los detalles a medida que se acerque el evento, según el sitio web.

C2E2

Chicago Comic and Entertainment Exposition, la convención de cultura pop más grande del Medio Oeste, invita a los fanáticos del entretenimiento de todo tipo al McCormick Place del 5 al 7 de agosto.

Una banda de celebridades, expositores, dibujantes de historietas y autores literarios se reunirán durante todo el fin de semana. Los fanáticos pueden interactuar con los mejores expositores, sesiones de autógrafos, paneles, salas de proyección y otras exclusivas.

Todos los asistentes deben usar cubrebocas y los mayores de 5 años deben estar completamente vacunados. Un programa virtual con acceso a paneles está disponible para comprar para aquellos que no pueden asistir al evento en persona.

Los panelistas invitados incluyen a Ariel Díaz, Dante Basco, Nick Spencer y más. La programación completa se puede encontrar aquí. Los pases de un día, de tres días, digitales y VIP ya están a la venta aquí.

Northalsted Market Days

El festival callejero de música en vivo que celebra a la comunidad LGBTQ+ se llevará a cabo del 6 al 7 de agosto.

Más de 250 vendedores de artesanías, comida y bebida, baile y puestos de patrocinadores también cubrirán North Halsted Street para el festival.

La asistencia al festival es gratuita con una donación sugerida de $ 15, que se utilizará para apoyar a organizaciones locales sin fines de lucro y financiar proyectos comunitarios. Haga clic aquí para más información.

Illinois State Fair

La cantante pop Demi Lovato subirá al escenario de la Gran Lotería de Illinois junto con al menos otros seis artistas populares en agosto.

Hasta el momento, los artistas adicionales que encabezarán el evento varían en géneros desde country, pop, reggae hasta rock: Sam Hunt, Brooks & Dunn, TLC y Shaggy, Jon Pardi y Disturbed actuarán en Springfield del 11 al 21 de agosto.

Además de la música, la feria incluirá actividades aptas para todas las edades, desde zoológicos interactivos hasta exploración con “Conservation World”, una extensión de 30 acres de colinas ondulantes y bosques.

Los boletos están disponibles para comprar aquí.

Edison Park Fest

El festival callejero de Edison Park, que funciona como una recaudación de fondos y una celebración comunitaria, llegará al vecindario del 12 al 14 de agosto.

El festival presenta un puñado de atracciones, que incluyen una feria artesanal, entretenimiento en vivo, varios juegos, una exposición canina, cervecerías al aire libre y una zona para niños.

Hay una donación opcional de $5 para asistir. Las ganancias del festival se destinan a financiar proyectos de mantenimiento, eventos anuales y pequeñas empresas en el área.

El programa completo de eventos se puede encontrar aquí.

Grant Park Music Festival

El festival ofrece espectáculos de 6:30 p.m. a 8 p.m. miércoles, viernes y sábados del 15 de junio al 21 de agosto.

La programación consta de mezclas musicales de composiciones contemporáneas y clásicas favoritas, incluida la Sinfonía Eroica de Beethoven, La Bella Durmiente de Tchaikovsky y el Concierto para piano n.° 2 de Rachmaninov.

Los eventos también incluyen celebraciones del Día de la Independencia y espectáculos como el espectáculo Lights on Broadway y Cirque Goes to Hollywood con acróbatas en vivo.

Ruido Fest

Salvo un festival remoto en 2020, Ruido Fest ha traído una clase de música alternativa latina al Union Park de Chicago desde 2015.

El festival está programado del 19 al 21 de agosto de este año con Los Fabulosos Cadillacs encabezando la primera noche. Inicialmente, la banda estaba en la lista para actuar como parte de la alineación repleta de estrellas del festival en 2021, pero las razones relacionadas con COVID los obligaron a reprogramar.

Más artistas serán anunciados en la primavera. Los pases de tres días ya están a la venta a partir de $129.99 aquí. Los boletos de un solo día se lanzarán en una fecha posterior.

Ribfest Chicago

Anualmente, en el transcurso de tres días, Ribfest Chicago sirve, en promedio, unas 50,000 libras de carne de cerdo a más de 60,000 asistentes.

En su vigésimo segundo año, el festival llenará de humo las calles de Lincoln, Damen e Irving Park del 19 al 21 de agosto, e invitará a los maestros de la barbacoa de la zona a competir por el título de “Mejores costillas” y “Elección del público”.

El festival también alberga dos escenarios que destacan la música original de artistas independientes locales y nacionales.

Chicago Air and Water Show

El Chicago Air and Water Show volará sobre las costas del lago Michigan por primera vez en dos años.

A la luz de la pandemia en 2021, los Blue Angels de la Marina de los Estados Unidos realizaron una demostración en solitario reinventada. Este año, se espera que una fuerza completa se eleve por los cielos del 20 al 21 de agosto.

Taste of Greektown

Una mezcla de negocios y vendedores de comida de Greektown llenará a los amantes de la comida con sabores de platos griegos del 26 al 28 de agosto.

Artistas griegos y grupos de danza actuarán durante todo el fin de semana, y los asistentes podrán participar en diversas actividades, como un concurso de comer gyros.

Se anunciarán más detalles en el sitio web más cerca de la fecha del festival.

Sacred Rose

Illinois está haciendo espacio para otro festival de verano, esta vez trayendo a Sacred Rose a sus terrenos en los suburbios de Bridgwood del 26 al 28 de agosto.

Phil Lesh & Friends, Khruangbin, The War on Drugs, Black Pumas, Umphrey's McGee y Joe Russo's Almost Dead se encuentran entre los artistas que figuran para encabezar la cartelera de indie-rock.

La alineación completa se puede encontrar aquí. Las entradas se publicarán en el sitio web del festival el 21 de marzo.

Chicago Jazz Festival

Habiendo comenzado en 1974 como el primer festival de la ciudad, el Festival de Jazz de Chicago tiene una rica historia que está muy arraigada en la ciudad.

El festival tuvo una pausa en los últimos dos años debido a la pandemia, pero regresará en pleno apogeo del 1 al 4 de septiembre en Millennium Park.

La entrada al festival es gratuita. Se puede acceder a más información en el sitio web de la ciudad de Chicago.

ARC

Después de debutar en 2021, ARC ya no es un novato en la escena de festivales de Chicago.

ARC tocará música de baile en todo Union Park durante el fin de semana del Día del Trabajo durante tres días recientemente ampliados en lugar de dos, del 2 al 4 de septiembre.

El cartel del festival incluye a Adam Beyer x Cirez D, Carl Cox, Charlot te De Witte, DJ Tennis y Skream entre otros.

Los pases de tres días ya están a la venta a partir de $279 aquí.

North Coast

North Coast también está iniciando las celebraciones del Día del Trabajo del 2 al 4 de septiembre.

Ubicado en el SeatGeek Stadium en el vecindario Bridgeview de Chicago, el festival destacará a los artistas electrónicos.

Illenium, Diplo, Kaytranada, Armin van Buuren y Madeon se unirán a un puñado de otros en la programación.

Las entradas para el evento de mayores de 17 años ya están a la venta. Se publicará una guía actualizada de salud y seguridad antes del festival.

Riot Fest

Riot Fest está programado para traer artistas alternativos, punk, metal y hip-hop a Douglass Park del 16 al 18 de septiembre.

El festival ha estado filtrando su alineación, con los artistas anunciados hasta ahora, incluidos My Chemical Romance y The Original Misfits.

Los boletos de tres días ya están a la venta, desde $ 199.98 más tarifas.

Los organizadores lanzaron una recaudación de fondos de mercancía en apoyo de Ucrania en la que el 100% de las ganancias se donarán a organizaciones que apoyan al país. Según su sitio web, el festival actualmente ha recaudado $65,000 para la causa.

Hyde Park Jazz Festival

El Festival de Jazz de Hyde Park está programado para comenzar el 24 de septiembre en el lugar del mismo nombre.

Hay información limitada disponible para el evento de 2022, ya que los organizadores del festival de dos días la publicarán en el sitio web una vez que se acerque septiembre.

El festival gratuito del año pasado presentó 30 bandas en 14 escenarios y recibió a más de 15,000 personas.