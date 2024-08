Chicago Magazine revela clasificación de escuelas secundarias públicas en Chicago y suburbios

Ahora que los estudiantes regresan a las aulas para el inicio del año escolar 2024-25, la revista Chicago Magazine ha presentado una nueva clasificación de las escuelas secundarias públicas en Chicago y sus suburbios circundantes.

La lista clasifica las escuelas del área de Chicago según los puntajes del SAT, las tasas de graduación y los resultados de la encuesta estatal 5Essentials, mientras que las escuelas suburbanas se clasifican según los puntajes del SAT, las tasas de graduación y el gasto por alumno. La asistencia también se tuvo en cuenta para todas las escuelas.

La revista calificó las clasificaciones de este año como las más profundas hasta el momento, analizando 110 escuelas en el área metropolitana de seis condados.

Las clasificaciones incluyen clasificaciones separadas para las escuelas de Chicago y para las escuelas suburbanas de cada condado, incluida una lista separada para los suburbios del condado de Cook.

Las listas se basaron en datos disponibles de la Junta de Educación de Illinois del año escolar 2022-23, que eran los más recientes disponibles.

Encabezando la lista de Chicago estaba Northside College Preparatory High School, liderada por un 93% y un 94% de logros en lectura y matemáticas en el SAT, respectivamente.

A la escuela de inscripción selectiva de North Park le siguió una institución de inscripción selectiva con más del doble de estudiantes en la escuela secundaria magnet Whitney M. Young.

Completando los tres primeros lugares de la ciudad se encuentra la escuela secundaria técnica Albert G. Lane en Lake View, donde están matriculados casi 4,500 estudiantes.

La escuela secundaria de Chicago mejor clasificada que no era una institución autónoma o de inscripción selectiva fue la escuela secundaria Back of the Yards College Preparatory, que ocupó el puesto número 10.

La escuela secundaria New Trier Township fue nombrada la mejor escuela en los suburbios del condado de Cook, con campus en Northfield y Winnetka. Glenbrook North High School, ubicada en Northbrook, y John Hersey High School en Arlington Heights cerraron los tres primeros.

A continuación se enumeran las cinco mejores escuelas en cada categoría de la clasificación de la revista Chicago:

Escuelas de Chicago

Northside College Preparatory High School, North Park Whitney M. Young Magnet High School, Near West Side Albert G. Lane Technical High School, Roscoe Village William Jones College Preparatory High School, Printers Row Walter Payton College Preparatory High School, Near North Side

Escuelas suburbanas del condado de Cook

New Trier Township High School, Winnetka/Northfield Glenbrook North High School, Northbrook John Hersey High School, Arlington Heights William Fremd High School, Palatine Glenbrook South High School, Glenview

Escuelas del condado de DuPage

Hinsdale Central High School, Hinsdale Westmont High School, Westmont Lisle High School, Lisle Naperville Central High School, Naperville Glenbard West High School, Glen Ellyn

Escuelas del condado de Lake

Lake Forest High School, Lake Forest Deerfield High School, Deerfield Adlai E. Stevenson High School, Lincolnshire Vernon Hills High School, Vernon Hills Libertyville High School, Libertyville

Escuelas del condado de Kane

Geneva Community High School, Geneva St. Charles North High School, St. Charles Batavia High School, Batavia St. Charles East High School, St. Charles Dundee-Crown High School, Carpentersville

Escuelas del condado de McHenry

Cary-Grove High School, Cary Prairie Ridge High School, Crystal Lake Richmond-Burton Community High School, Richmond Harry D. Jacobs High School, Algonquin Crystal Lake Central High School, Crystal Lake

Escuelas del condado de Will

Neuqua Valley High School, Naperville Lincoln-Way East High School, Frankfort Lincoln-Way Central High School, New Lenox Lincoln-Way West High School, New Lenox Lockport Township High School, Lockport

Puede encontrar más información sobre todas las clasificaciones aquí.