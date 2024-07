Los Bears hacen oficial el acuerdo con Caleb Williams después del drama final

Ahora se acabó. Oficialmente oficial, como diría Ian Rapoport.

Los Bears anunciaron la finalización del acuerdo de novato de Caleb Williams el miércoles. Josh Schrock de NBC Sports Chicago confirmó el martes que el contrato es de cuatro años con un valor de $39 millones con un bono por firmar de $25 millones.

Después de una avalancha de informes el martes que sugirieron que Williams había firmado su contrato de novato con los Bears, Mike Florio de Pro Football Talk le dijo a 670 The Score el miércoles que el novato aún no había puesto la pluma sobre el papel.

"Tengo entendido que el contrato no está firmado", dijo Florio a 670 The Score el miércoles. "Ellos esperan que así sea. Están regateando sobre el lenguaje. Y creo que se están metiendo en una situación en la que el abogado que maneja esto no está tan versado en los matices del contrato como lo estaría un agente experimentado y competente. Creo que hay algunos inconvenientes que están tratando de resolver.

"Una cosa que me dijeron es que se hizo un esfuerzo para que los Bears aceptaran no usar la etiqueta de franquicia en Caleb Williams después de que terminara el quinto año de su contrato, suponiendo que ejercieran la opción. Pero eso no se fue a ninguna parte."

Según Florio, el equipo de Williams acudió a los Bears y les pidió que pospusieran el uso de la etiqueta de franquicia después del quinto año de su contrato, asumiendo que los Bears ejercieran su opción. Los Bears se negaron, según Florio. No está claro si la cláusula alcanzó el contrato en el acuerdo final, pero es seguro asumir que no fue así considerando que los Bears inicialmente se negaron, según Florio.

Esa cláusula habría sido una medida histórica, considerando que ningún novato ha incluido esa cláusula en su primer contrato de la NFL; aunque nada en el CBA (Acuerdo de Negociación Colectiva) impide que los novatos logren la medida. Los mariscales de campo veteranos, como Dak Prescott, se han ganado la cláusula, en parte, para permitir que el mercado dicte su valor durante los períodos de agencia libre en lugar de estar atado a un número promedio con la etiqueta de franquicia.

Si Williams lograba imprimir esa cláusula en su contrato, sentaría un nuevo precedente para futuros mariscales de campo de primera ronda.

Aparentemente, el hecho de que Williams no esté representado por un agente certificado por la NFLPA contribuyó al atraco. Como mencionó Florio, "el abogado que se ocupa de esto no está tan versado en los matices del contrato como lo estaría un agente experimentado y competente".

De cualquier manera, la incertidumbre se acabó. Williams ahora podrá participar oficialmente en el campo de entrenamiento. Los novatos ya se han presentado en Halas Hall. Los veteranos se presentan el viernes. La primera práctica con todo el equipo es el sábado.

La nueva era comienza oficialmente.