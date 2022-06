Lori Lightfoot anuncia oficialmente que buscará la reelección como alcaldesa de Chicago en 2023

CHICAGO- Después de insinuar durante meses en entrevistas y eventos públicos que planeaba buscar un segundo mandato en el cargo, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, anunció oficialmente el martes que se postulará para la reelección en 2023.

Lightfoot fue elegida para el cargo en 2019 y prometió que, con la posibilidad de otro mandato como alcaldesa, trabajará para hacer que la ciudad sea "más segura, más justa y equitativa para todos".

“No me veo ni sueno como ningún otro alcalde que hayamos tenido antes, y he tenido que luchar para conseguir un asiento en la mesa. Y, como tantos en nuestra ciudad, he tenido que luchar para que se escuche mi voz”, dijo Lightfoot en un video publicado el martes.

“Es por eso por lo que nunca me retractaré de luchar todos los días para convertir tu voz en acción”, continuó.

El anuncio estuvo acompañado de un video de campaña publicado el lunes en YouTube.

En 2019, Lightfoot hizo historia al convertirse en la primera alcaldesa de Chicago negra y abiertamente gay. También obtuvo una victoria aplastante en los 50 distritos ante su oponente, la actual comisionada del condado de Cook, Toni Preckwinkle.

Durante su tiempo en el cargo, Lightfoot ha enfrentado críticas de varios grupos, desde el Sindicato de Maestros de Chicago en 2019 por su manejo de la huelga de maestros ese año y ACLU en 2022 con respecto al toque de queda para menores en Millennium Park.

Actualmente, otros seis candidatos han anunciado su candidatura para alcalde en 2023: el representante estatal Kam Buckner, el oficial de policía Frederick Collins, concejal Ray López, concejal Roderick Sawyer, el exdirector ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Paul Vallas, y el empresario y filántropo, Dr. Willie Wilson.

Otros 10 candidatos, incluyendo el presidente de la Orden Fraternal de la Policía, John Catanzara, y el presidente de la CTU, Jesse Sharkey, también están considerando postularse, dijeron las fuentes a Ahern.

Se espera que Lightfoot anuncie públicamente su campaña de reelección el miércoles.