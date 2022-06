Paul Vallas, exdirector ejecutivo de CPS anuncia su postulación para alcalde de Chicago en 2023

El exdirector ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Paul Vallas, anunció el miércoles su intención de postularse para alcalde de Chicago en 2023.

"Los habitantes de Chicago de todos los rincones de la ciudad me han alentado y, más recientemente, me han instado a postularme para alcalde. No hace falta decir que existe una profunda preocupación por el estado de nuestra ciudad y su futuro a medida que aumentan los delitos violentos, un sistema escolar roto que le falla estudiantes y sus padres, y un presupuesto desbalanceado hace que los residentes paguen impuestos a la propiedad más altos con servicios reducidos', dijo Vallas en un comunicado.

Vallas fue director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago de 1995 a 2001. Un año después, en 2002, Vallas se enfrentó y perdió por poco margen ante Rod Blagojevich en las primarias demócratas para gobernador de Illinois.

Después de la elección, Vallas se mudó de Illinois para convertirse en superintendente de las escuelas púbicas en Filadelfia, y en 2011, se convirtió en superintendente de escuelas en Bridgeport en Connecticut.

"Durante los últimos años, he presentado una mejor visión para Chicago con soluciones concretas a nuestros problemas más apremiantes que están bien documentadas en muchos artículos de opinión, informes noticiosos y en las redes sociales", continuó la declaración de Vallas.

"Chicago está listo para que un líder los guíe con más que retórica probada por encuestas y promesas vacías; uno con planes específicos y el conocimiento para ejecutar esos planes. Estaré listo para cambiar nuestra ciudad el día 1".

El concejal Ray Lopez (15) y el empresario de Chicago Willie Wilson también han anunciado que correrán por la alcaldía de Chicago en 2023.