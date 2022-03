Lightfoot niega haber hecho comentarios obscenos y despectivos contra los italoestadounidenses

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot calificó el viernes de "profundamente ofensiva", "ridícula" y "totalmente carente de mérito" la afirmación de que hizo comentarios obscenos y despectivos contra la comunidad italiano-estadounidense durante una llamada telefónica para hablar sobre la estatua de Cristóbal Colón retirada del Parque Arrigo en el 2020.

Un día después de negarse a comentar sobre la acusación contenida en una demanda presentada por un exabogado del Distrito de Parques de Chicago, Lightfoot reaccionó sobre el litigio y en un comunicado dijo:

"Estoy al tanto de la demanda presentada por un ex empleado del Distrito de Parques de Chicago. Si bien continuaré con mi práctica de no comentar sobre litigios pendientes, me siento obligada a declarar que las afirmaciones profundamente ofensivas y ridículas son totalmente carecen de mérito, y agradezco la oportunidad de probar ese hecho en la corte. Además, para ser claros, nunca he albergado ni albergaré ningún rencor hacia los italianos o italiano-estadounidenses”.

El miércoles se presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y la alcaldesa Lori Lightfoot, por supuestamente difamar y usar lenguaje obsceno contra un exabogado del distrito de parques de la ciudad con relación a un monumento en honor a Cristóbal Colon.

El documento que contiene la demanda indica que el asunto se remonta al verano de 2020 luego que la estatua de Cristóbal Colón, que antes estaba en el parque Arrigo en el vecindario italiano de Chicago fuera retirada por haberse convertido en blanco de protestas tras el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de la policía de Minneapolis.

Según la demanda, George Smyrniotis, quien entonces era funcionario del distrito de parques, habría aceptado exhibir brevemente la estatua el día del desfile de Colón de 2021, a petición del comité italiano-estadounidense.

Esto aparentemente enfureció a la alcaldesa, quien consideraba que esta decisión podría generar más violencia. Su molestia habría dado pie a insultos que fueron transcritos en la demanda:

"¿Qué diablos estabas pensando?". Haces un acuerdo secreto con los italianos. Estás ahí acariciando tu (profanidad) sobre la estatua de Colón, mientras yo estoy tratando de evitar que disparen a los policías de Chicago y tú estás tratando de que les disparen”. "Mi (profanidad) es más grande que el tuyo y el de los italianos...”, Tengo el (profanidad) más grande de Chicago".

El jueves, Ron Onesti, presidente del comité cívico de italiano-estadounidenses de Chicago reaccionó con molestia tras conocer los insultos recogidos en la demanda y dijo que, de confirmarse, tomarán acciones contra Lightfoot.

Los representantes legales del demandante tampoco respondieron a la solicitud de comentarios de Telemundo Chicago, pero si se conoce que busca que sea compensado con más de 50 mil dólares ya que supuestamente la disputa con la alcaldesa dañó su reputación, provocó que perdiera su puesto de trabajo y le habría causado angustia emocional.

La demanda se verá en corte el 5 de mayo.