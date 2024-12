Licencias de conducir en Illinois: qué saber para el nuevo año 2025

Con el Año Nuevo muchos consideran qué proyectos cumplir o cómo poner en orden sus cuentas, por lo que algo a considerar también es revisar su documentación, como por ejemplo las licencias de conducir.

Entre los cambios que se avecinan en las licencias de conducir la Oficina del Secretario de Estado tendrá la capacidad de emitir tarjetas de identificación móviles y licencias de conducir en 2025.

La nueva política permitiría a los automovilistas o residentes descargar una aplicación especializada que mostraría sus tarjetas de identificación en un dispositivo móvil, y las fuerzas del orden y otras entidades estarían obligadas a aceptar ese tipo de identificación. El proyecto de ley no exige que los automovilistas o residentes tengan las tarjetas de identificación móviles.

Licencias de conducir para indocumentados en Illinois

Una de las modificaciones más significativas en las licencias de conducir en Illinois de este año fue la entrada en vigencia del cambio de licencias de manejo temporales TVDL para indocumentados, por las estándar.

Las licencias de conducir para indocumentados ya no tienen una franja morada con la frase “No válida para identificación”, por lo que no se podía usar para otros trámites y que indicaba que el portador era indocumentado.

Las nuevas licencias de conducir estándar para indocumentados son vigentes por cuatro años y son válidas para hacer otros trámites como: aplicar por un alquiler, abrir cuentas bancarias o pedir medicamentos en la farmacia.

Licencias de conducir para indocumentados serán válidas fuera de Illinois

Sí estas licencias de conducir estándar para indocumentados serán válidas en cualquier estado del país, informó la Secretaría de Estado de Illinois en un correo electrónico a Telemundo Chicago.

¿Las licencias de conducir para indocumentados servirán como un Real ID?

No, las licencias de conducir que no cumplan con los requisitos de la nueva identificación Real ID no podrán ser usadas para algunos trámites, como por ejemplo abordar un vuelo nacional o ingresar a un edificio federal seguro. “En su lugar, deberán presentar un pasaporte de su país de origen”, explicó la Secretaría de Estado de Illinois.

Illinois, Indiana y otros estados se enfrentarán a una fecha límite flexible del 7 de mayo de 2025 para exigir que las tarjetas de identificación cumplan con la ley REAL ID para ingresar a las instalaciones federales o al pasar por los puntos de control de la TSA en los aeropuertos.

¿Cómo sacar el Real ID?

Para poder obtener esta identificación se necesita presentar prueba de identificación estadounidense o residencia legal permanente en el país.

Para sacar el Real ID en Illinois se necesita presentar uno de los siguientes documentos: un original o una copia certificada de un certificado de nacimiento estadounidense; un pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte; un Documento de Autorización de Empleo, Formulario I-766; una Tarjeta de Residente Permanente, Formulario I-551; o un pasaporte extranjero vigente con visa adherida y Formulario I-94 aprobado. Para obtener una lista completa, consulte la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables.

Prueba del número de Seguro Social (SSN) completo. Traiga uno de los siguientes documentos: una tarjeta de Seguro Social; W-2; talón de pago o recibo de depósito electrónico impreso con su nombre y número de Seguro Social completo; Formulario SSA-1099; o Formulario No SSA-1099. Se requieren documentos originales.

Dos documentos de residencia. Esto incluye documentos como una factura de servicios públicos, contrato de alquiler, factura de hipoteca o documento médico. Se requieren documentos en papel. No se aceptan imágenes de un teléfono celular, pero puede imprimir la imagen (por ejemplo, extracto bancario) y proporcionar la copia impresa. Para obtener una lista completa, consulte la Tabla de documentos de identificación aceptables.

Comprobante de firma. Esto incluye documentos como tarjeta de crédito/débito, cheque cancelado o licencia de conducir/identificación actual de Illinois. Para obtener una lista completa, consulte la Tabla de documentos de identificación aceptables.