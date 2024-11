Bancos, rentas y más: los nuevos usos de las licencias de conducir para indocumentados en Illinois

Con la implementación de las licencias de conducir estándar para indocumentados en Illinois, los portadores de esta identificación pueden no sólo manejar, sino también usarlas para otros trámites.

Las nuevas licencias de conducir, que empezaron a reemplazar las antiguas TVDL desde este verano, permite a los portadores usarlas como identificación para trámites relacionados con su salud, finanzas y viviendas.

Los indocumentados pueden usar estas licencias de conducir estándar como identificación en farmacias y pedir o recibir sus recetas médicas, explicó Yesenia López de la Secretaría de Estados de Illinois.

Además, los portadores pueden usarlas en bancos, como por ejemplo para abrir una cuenta bancaria. También se puede usar en “otros negocios que requieren una forma válida de identificación para obtener servicios”, explicó López.

Ejemplo de ello sería solicitar por un contrato de renta de vivienda o negocio.

La licencia de conducir anterior (TVDL), presentaba una franja morada con la frase “No válida para identificación”, por lo que no se podía usar para otros trámites. “El cartel violeta indica que el titular es indocumentado, aunque muchos tienen estatus legal, lo que puede conducir a la discriminación”, comentó López.

¿En qué no es válida la licencia de conducir estándar para indocumentados?

Los portadores de esta licencia de conducir no pueden registrarse para votar, ya que no son ciudadanos americanos. Hasta que no se nacionalicen, no podrían hacerlo, detalló López.

A partir del 7 de mayo del 2025, cuando entre en vigencia la fecha límite federal para obtener el REAL ID, las personas ya no podrán usar una licencia de conducir que no cumpla con los requisitos de esta nueva identificación.

Algunos de los trámites para los que se necesita el REAL ID son para abordar un vuelo nacional o ingresar a un edificio federal seguro. “En su lugar, deberán presentar un pasaporte de su país de origen”, explicó López.

¿Puede usarse esta licencia de conducir de Illinois en otros estados?

Sí. La licencia de conducir estándar se considerará igual que cualquier otra licencia de conducir que no cumpla con los requisitos de REAL ID, independientemente del estatus migratorio de la persona.

¿Cuánto cuesta cambiar una TVDL por una licencia de conducir estándar?

Cambiar las Licencias de Conducir Temporales para Visitantes (TVDL) por una estándar en Illinois puede ser un proceso sencillo y no tan costoso, si se hace dentro del plazo previo al vencimiento de este documento.

Si se cambia la TVDL por una licencia estándar antes de los 60 días previos a la expiración de la licencia temporal, el costo es de $5, según informó vía email la Secretaría de Estados de Illinois.

Si el cambio de una TVDL se da dentro de los 60 días antes de la expiración de este documento, el costo por la licencia estándar será $30.

Quienes apliquen por primera vez por la licencia estándar el costo es de $30.

Ahora los indocumentados en Illinois podrán tener una licencia de conducir estándar, válida por cuatro años y que sirve como un documento de identificación, según la Secretaría del Estado de Illinois.