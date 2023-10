La temperatura ya ha bajado en otoño, pero ¿cuándo cambiará la hora en Illinois?

Pronto, los residentes de Illinois retrasarán sus relojes una hora. Entonces, ¿cuándo termina exactamente el horario de verano?

Aquí tienes una explicación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

¿CUÁNDO CAMBIAMOS NUESTROS RELOJES?

Según la ley federal, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y se extiende hasta el primer domingo de noviembre en la mayor parte de los Estados Unidos.

Este año, esa fecha cae el domingo 5 de noviembre, y los relojes se retrasan una hora a las 2:00 am de esa mañana.

¿QUÉ ES EL HORARIO DE VERANO?

El horario de verano es un cambio de reloj que normalmente comienza en primavera y termina en otoño, en lo que a menudo se denomina "avanzar" y "retroceder".

Según las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

En esos días, los relojes se adelantan o retrasan una hora.

Pero no siempre fue así.

Los relojes solían adelantarse el primer domingo de abril y permanecían así hasta el último domingo de octubre, pero se implementó un cambio en parte para permitir que los niños pudieran pedir dulces con más luz del día.

En los Estados Unidos, el horario de verano dura un total de 34 semanas, desde principios a mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo observan.

A algunas personas les gusta reconocer a Benjamin Franklin como el inventor del horario de verano cuando escribió en un ensayo de 1784 sobre cómo ahorrar velas y dijo: "Acostarse temprano y levantarse temprano hace que un hombre sea saludable, rico y sabio". Pero eso fue más una sátira que una consideración seria.

Alemania fue la primera en adoptar el horario de verano el 1 de mayo de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, como forma de ahorrar combustible. El resto de Europa siguió poco después.

Estados Unidos no adoptó el horario de verano hasta el 19 de marzo de 1918. Fue impopular y fue abolido después de la Primera Guerra Mundial.

El 9 de febrero de 1942, Franklin Roosevelt instituyó un horario de verano durante todo el año, al que llamó "tiempo de guerra". Esto duró hasta el 30 de septiembre de 1945.

El horario de verano no se convirtió en estándar en EEUU hasta la aprobación de la Ley de Hora Uniforme de 1966, que impuso la hora estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. Declaró que los relojes avanzarían una hora a las 2:00 am del último domingo de abril y retrocederían una hora a las 2:00 am del último domingo de octubre.

Los estados aún podrían eximirse del horario de verano, siempre que todo el estado lo hiciera. En la década de 1970, debido al embargo de petróleo de 1973, el Congreso promulgó un período de prueba del horario de verano durante todo el año, desde enero de 1974 hasta abril de 1975, para conservar energía.

¿CUÁNDO SE REANUDARÁ EL HORARIO DE VERANO?

En 2024, el horario de verano tardará un día más en regresar gracias al año bisiesto y se reanudará el 10 de marzo, con el avance de los relojes.

¿QUÉ ESTADOS OBSERVAN EL HORARIO DE VERANO?

Casi todos los estados de EEUU observan el horario de verano, con la excepción de Arizona (aunque algunas tribus nativas americanas sí observan el horario de verano en sus territorios) y Hawái. Los territorios de EEUU, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de EEUU, no respetan el horario de verano.

¿CUÁNDO CAMBIARÁN DE COLOR LAS HOJAS POR EL OTOÑO?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, algunos árboles en las partes centrales de Illinois comienzan a cambiar de color a fines de septiembre, y los colores alcanzan su punto máximo entre mediados de octubre y principios de noviembre.

Sin embargo, el "follaje máximo de otoño" puede acortarse debido a condiciones de sequía que duran un año, ya que las hojas más secas caen de los árboles más rápido que aquellas con cierto contenido de humedad.

Aunque la duración depende de la región, el follaje de otoño pico suele durar entre dos y cuatro semanas. Ese tiempo podría reducirse a la mitad este año debido a las condiciones secas, dijo el NBC 5 Storm Team.

Para aquellos que están planeando un viaje para ver los colores del otoño, adelantar el cronograma del viaje podría ser su mejor opción para ver la mejor belleza natural de la temporada., aunque las condiciones secas continuarán ya que las máximas se mantendrán en torno a los 50 grados.