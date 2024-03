La competitiva contienda por el congreso en el área de Chicago en las primarias del martes

Los votantes emitirán sus votos el martes para decidir las competitivas elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos durante las primarias presidenciales de Illinois.

Los titulares demócratas en al menos dos contiendas por el Congreso en el área de Chicago están atrapados en enérgicos desafíos en el territorio fuertemente demócrata.

He aquí un vistazo a ambas contiendas:

DISTRITO 7

El representante estadounidense Danny Davis enfrenta una de las reelecciones más difíciles de su larga carrera política.

El demócrata de Chicago, que cumplió 14 mandatos, pudo defenderse de un desafío en las primarias de 2022 de la activista progresista y antiviolencia Kina Collins, que recibió alrededor del 45% de los votos.

Ella lo está intentando por tercera vez, diciendo que Davis, de 82 años, no es la persona adecuada para el distrito que cubre el centro de Chicago, grandes franjas de los lados sur y oeste y los suburbios del anillo interior.

"Casi ganamos las últimas elecciones", dijo Collins. "Planeamos terminar lo que empezamos".

Es una primaria abarrotada de cinco candidatos, incluida la tesorera de la ciudad de Chicago, Melissa Conyears-Ervin, una exaliada de Davis que ahora dice que es hora de que lo eliminen.

Conyears-Ervin, que cuenta con el respaldo del influyente Sindicato de Maestros de Chicago, lidera la recaudación de fondos y está casada con un concejal de la ciudad, dice que su perspectiva como madre trabajadora resuena entre los votantes.

"Soy nueva. Estoy fresca. Soy relevante”, dijo. "Entiendo los desafíos de las familias trabajadoras".

Mientras hacía campaña, Conyears-Ervin ha sido perseguida por preguntas de una investigación de ética de la ciudad por supuestamente despedir a altos asesores que afirman que malgastó el dinero de los contribuyentes y presionó a los empleados públicos para que ayudaran a sus aliados políticos. Ella se ha negado a discutir el asunto.

Davis también ha enfrentado cuestiones éticas sobre el mal uso de fondos del Congreso para la campaña. Ha negado haber actuado mal.

Los temas principales de la campaña son el crimen y el empleo, junto con preguntas sobre si Davis es apto para el cargo. Anteriormente había pensado en retirarse.

En diciembre, un miembro del personal de la campaña utilizó inteligencia artificial para alterar una foto de Davis para hacerlo parecer más joven, que se utilizó temporalmente en el sitio web de la campaña. Davis ha reconocido que fue un paso en falso.

Davis dice que las preguntas sobre su edad son justas, pero que su experiencia es una ventaja, particularmente para conseguir puestos de liderazgo en comités. Es miembro del poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara.

“No me postulo para ser el mariscal de campo de los (Chicago) Bears. No me postulo para llevar la antorcha en los Juegos Olímpicos. Me postulo para utilizar mis conocimientos, mi experiencia y mi intelecto”, dijo Davis.

Tiene el respaldo de los principales demócratas de Illinois. El gobernador J.B. Pritzker y otros realizaron un evento de respaldo a Davis este mes, elogiando su largo historial en atención médica, justicia penal y servicios sociales.

También se postulan el educador de Chicago Nikhil Bhatia y Kouri Marshall, exsubdirector de Pritzker.

DISTRITO 4

El representante federal Jesús “Chuy” García está siendo desafiado por el concejal de Chicago Raymond López, el primer rival primario del congresista desde 2018, cuando ganó el cargo por primera vez.

López, de 45 años, es uno de los miembros más conservadores del Concejo Municipal y a menudo respalda a la policía. Un ciudadano de Chicago de toda la vida, afirma que García no está en contacto con los votantes de la zona.

El distrito del área de Chicago es predominantemente hispano e incluye comunidades y vecindarios de clase trabajadora en el lado suroeste de la ciudad, así como suburbios ricos.

“Simplemente no encaja en este distrito”, dijo López, calificando a García de demócrata “extremo” que no ha prestado atención a los habitantes de los suburbios.

García, de 67 años, dice que los votantes lo han elegido repetidamente para el cargo, incluso en 2022, después de que una reasignación agregó nuevo territorio al distrito. También es exlegislador estatal y concejal de la ciudad.

García, quien nació en México y llegó a Estados Unidos cuando era niño, es uno de los miembros más progresistas de la Cámara. Tiene un amplio reconocimiento de su nombre, en parte gracias a dos candidaturas fallidas a la alcaldía de Chicago.

“Nadie en Chicago que hoy ocupe un cargo electo tiene el tipo de historia que yo tengo en política y gobernanza ética”, dijo.

Sus logros incluyen devolver al distrito un estimado de $37 millones en fondos para docenas de proyectos, incluidos programas escolares, un proyecto de inundación suburbana, una ampliación de la biblioteca y la financiación de una clínica para residentes de bajos ingresos, dijo.

García domina la recaudación de fondos, recaudando $376,000 en 2023 en comparación con los $46,000 de López en el mismo período, según los registros electorales federales. También cuenta con el respaldo de grupos laborales, mientras que López ha obtenido el apoyo del sindicato de policías de Chicago.

No hay ningún republicano postulándose en el distrito predominantemente demócrata, por lo que se espera que el ganador gane directamente en noviembre.