Justin Timberlake anuncia gira mundial 2024 con fecha en Chicago

Por primera vez en cinco años, Justin Timberlake se va de gira. Y sí, hará escala en Chicago.

Según un anuncio de Live Nation, Timberlake se embarcará en "The Forget Tomorrow World Tour" a partir de esta primavera. Timberlake reveló por primera vez sus planes de gira en el episodio del jueves de "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, añadió el anuncio.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La gira comienza el 29 de abril en el Rogers Arena de Vancouver, BC, dijo Live Nation. Hará una parada en el United Center de Chicago el 21 de junio.

Live Nation dice que los fanáticos que vayan a la gira pueden esperar escuchar canciones del próximo álbum de Timberlake, "Everything I think it Was", junto con "los éxitos favoritos de todos".

La preventa de boletos para ver al ex miembro de la boy band *NSYNC comienza el 29 de enero a través del club de fans del cantante. Seguirán otras preventas, incluida una preventa de Verizon y Citi, dijo Live Nation.

Los boletos para el público en general saldrán a la venta a partir de las 10 a.m. del 2 de febrero en JustinTimberlake.com, según el anuncio.

A continuación una lista completa de las 22 fechas y ciudades de la gira de Justin Timberlake en Norteamérica:

Lunes 29 de abril – Vancouver, BC – Rogers Arena

Jueves 2 de mayo – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Lunes 06 de mayo – San José, CA – SAP Center en San José

Viernes 10 de mayo – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Martes 14 de mayo – San Diego, CA – Pechanga Arena San Diego

Viernes 17 de mayo – Inglewood, CA – Kia Forum

Martes 21 de mayo – Phoenix, AZ – Footprint Center

Miércoles 29 de mayo – San Antonio, TX – Frost Bank Center

Viernes 31 de mayo – Austin, TX – Moody Center

Martes 04 de junio – Fort Worth, TX – Dickies Arena

Jueves 06 de junio – Tulsa, OK – BOK Center

Lunes 10 de junio – Atlanta, GA – State Farm Arena

Miércoles 12 de junio – Raleigh, Carolina del Norte – PNC Arena

Viernes 14 de junio – Tampa, FL – Amalie Arena

Sábado 15 de junio – Miami, FL – Kaseya Center

Viernes 21 de junio – Chicago, IL – United Center

Martes 25 de junio – Nueva York, NY – Madison Square Garden

Sábado 29 de junio – Boston, MA – TD Garden

Miércoles 03 de julio – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

Jueves 04 de julio – Hershey, PA – Estadio Hersheypark

Domingo 07 de julio – Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse*

Martes 09 de julio – Lexington, KY – Rupp Arena

Pronto se anunciarán fechas y ciudades adicionales en Europa y el Reino Unido, dijo Live Nation.