Jurado otorga $27 millones a hombre que había sido encarcelado injustamente por 24 años

Un jurado federal falló a favor de un hombre que fue encarcelado injustamente en su adolescencia y le otorgó 27 millones de dólares tras ganar una demanda a la ciudad de Chicago este jueves.

Adam Gray estuvo en prisión por 24 años, luego de que lo sentenciaran culpable por un incendio en un edificio ocurrido en 1993, en el área de Brighton Park de Chicago y en el que murieron dos adultos mayores.

De acuerdo con los abogados defensores, los policías de Chicago que se encargaron del caso, coaccionaron a Grey, con tan solo 14 años para que diera una declaración falsa de culpabilidad por incendio premeditado.

“A pesar de sus repetidas súplicas de inocencia y de las solicitudes de su madre y su hermano para verlo, los agentes de policía de Chicago le negaron al joven adolescente el acceso a ellos. En cambio, utilizaron tácticas de interrogatorio agresivas y brutales durante horas, lo que finalmente provocó una confesión falsa que lo llevó a encarcelar injustamente durante 24 años”, expresaron los abogados de la firma Jon Loevy en un comunicado.

Según las investigaciones posteriores, los testigos contra Gray, entre ellos una niña de 14 años, fueron intimidados para incriminarlo, expresaron los abogados. Señalan que los policías no lo dejaron hablar con su madre ni su hermano mayor durante los interrogatorios, a los que acudió sin un abogado.

Asimismo, no se pudo determinar el origen del incendio, cómo se propagó, ni su vinculación con el entonces adolescente, explicaron los abogados.

Grey fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional a la edad de 17 años.

Gray dijo en una rueda de prensa: "Es necesario detener a estos policías sucios. Derribar el muro azul del silencio", al conocer el veredicto que le favorecía.

"Hay muchas personas en prisión por delitos que no cometieron. Es importante que no sólo las personas agraviadas obtengan una compensación, sino que no olvidemos a las personas en prisión basadas en ciencia basura, confesiones forzadas y pruebas fabricadas", dijo Loevy en una conferencia de prensa este jueves.

En mayo de 2017, se anuló la condena de Gray, se desestimaron sus cargos y finalmente fue exonerado.

En 2021, Illinois se convirtió en el primer estado de EEUU en prohibir que la policía mintiera a menores de 18 años durante los interrogatorios.

Se pidió una declaración a la policía de Chicago y al departamento legal de la ciudad, pero hasta el momento no han respondido.