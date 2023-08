Jurado llega a veredicto en el juicio de Tim Mapes, exjefe de gabinete de Michael Madigan

Un jurado llegó a un veredicto este jueves en el caso federal de perjurio contra Tim Mapes, exjefe de gabinete del expresidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael Madigan.

Según los periodistas, el jurado tardó aproximadamente cinco horas en llegar a su decisión, que será leída una vez que todas las partes involucradas en el caso estén presentes en la sala del tribunal.

Al exponer su caso, los fiscales alegan que Mapes mintió varias veces a un gran jurado federal para proteger a Madigan en una investigación federal de corrupción, acusándolo de perjurio y obstrucción de la justicia.

La defensa dice que Mapes no tenía conocimiento de ningún presunto delito cometido por Madigan y que había respondido a las preguntas con sinceridad.

Mapes fue acusado de perjurio y obstrucción de la justicia en el caso y enfrenta hasta 25 años de prisión si es declarado culpable.

El juicio de Mapes marca el último capítulo de la amplia investigación federal de años de duración sobre la corrupción pública que ha atrapado a algunas de las personas más poderosas de Chicago e Illinois.

Madigan fue derrocado como presidente de la Cámara de Representantes de Illinois en 2021 y acusado de extorsión el año siguiente. Se le acusa de utilizar su poder e influencia para beneficiarse a sí mismo y a los demás. Madigan se declaró no culpable y espera juicio el próximo año.

Antes de que comenzara el juicio de Mapes, el juez federal John F. Kness rechazó los intentos de los abogados de Mapes de limitar parte de la información que los jurados podrían escuchar, incluida una reunión que Mapes tuvo en 2019 con agentes del FBI en Springfield, donde intentaron persuadirlo para que trabajara para al gobierno como testigo confidencial, según registros judiciales.

La fiscalía alegó en sus documentos judiciales que Mapes se negó, pero le contó a Michael McClain, confidente de Madigan desde hace mucho tiempo, sobre ese encuentro, junto con otros abogados, incluido uno que representó a Michael Madigan.

Los abogados de Mapes también intentaron impedir que los fiscales hablaran sobre una posible legislación que involucrara propiedades en Chinatown. Los registros judiciales muestran que el gobierno estaba investigando “los esfuerzos de Madigan y McClain para transferir una parcela de Chinatown a… un promotor privado que, a cambio, contrataría al bufete de abogados de Madigan para realizar trabajos relacionados con el impuesto sobre bienes inmuebles”.

Según los registros judiciales, McClain le dijo a Mapes que la legislación de Chinatown era una de sus “asignaciones.”

Los fiscales alegan que las cintas eran “relevantes para el cargo de perjurio” porque mostrarían que Mapes sabía que McClain hacía “asignaciones” para Madigan.

El juez ordenó que el jurado pudiera escucharlo todo.

Los abogados de Mapes han dicho que su cliente no cometió perjurio ni obstruyó al gobierno en su investigación.

En una declaración publicada anteriormente, sus abogados escribieron: “Sus recuerdos honestos en respuesta a preguntas vagas e imprecisas sobre eventos que supuestamente tuvieron lugar hace muchos años simplemente no constituyen perjurio,” decía la declaración de los abogados Andrew Porter y Katie Hill. “Este caso, por supuesto, no se trata de él, sino de la continua persecución por parte del gobierno de su exjefe. Tim Mapes no ha obstruido la justicia de ninguna manera y espera prevalecer en el juicio cuando se ventilen todos los hechos.”