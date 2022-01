Juez aprueba destruir rifle de Kyle Rittenhouse utilizado en las protestas de Kenosha

KENOSHA, Wisconsin — Un juez aprobó el viernes un acuerdo de abogados para destruir el rifle estilo asalto que Kyle Rittenhouse usó para matar a dos personas y herir a una tercera durante una protesta callejera en Wisconsin en 2020.

El asistente del fiscal de distrito, Thomas Binger, dijo que el laboratorio criminalístico del estado destruiría el arma, probablemente en abril. El juez Bruce Schroeder, el juez del condado Kenosha que presidió el juicio de Rittenhouse, aprobó el acuerdo. Rittenhouse no estuvo en la corte para la audiencia del viernes.

El juez Schroeder también ordenó que la fianza de $2 millones de Rittenhouse se dividiera entre su abogado, una fundación que solicitó donaciones para su defensa y el actor Ricky Schroder, quien donó al fondo de defensa.

Rittenhouse disparó y mató a Anthony Huber y Joseph Rosenbaum e hirió a Gaige Grosskreutz en el brazo durante una protesta en Kenosha en 2020. Rittenhouse argumentó que disparó en defensa propia después de que cada uno de los hombres lo atacara. El año pasado, un jurado lo absolvió de múltiples cargos, incluido el de homicidio.

El abogado de Rittenhouse, Mark Richards, presentó una moción el 19 de enero pidiendo a los fiscales que le devolvieran el rifle de Rittenhouse, sus municiones, su máscara facial y otra ropa que llevaba puesta la noche del tiroteo. Richards y David Hancock, un portavoz de Rittenhouse, indicaron la semana pasada que Rittenhouse, quien ahora tiene 19 años, querría destruir el rifle y tirar el resto de los artículos para que nada pueda usarse como símbolo político o trofeo para celebrar los tiroteos.

“No pensamos que nadie debería beneficiarse de ello”, comentó Richards a los periodistas después de la audiencia. Cuando se le preguntó si alguien se había acercado para comprar el arma, Richards respondió: “Mucha gente”. No dio más detalles.

La destrucción del arma se registrará como parte del acuerdo que se aprobó el viernes. El resto de la propiedad de Rittenhouse ya le fue devuelta, dijo Binger al juez.

Los conservadores de todo el país han elogiado a Rittenhouse, diciendo que estaba defendiendo a Kenosha de los militantes de extrema izquierda. Los liberales lo han pintado como un justiciero de gatillo fácil.

El juez también ordenó el viernes a los funcionarios del condado que devolvieran la fianza de $2 millones de Rittenhouse. Sus abogados recaudaron el dinero a través de donaciones de conservadores de todo el país.

Además, el juez aprobó un acuerdo que exige dividir el dinero entre el bufete de abogados de Richards y la Fundación #Fightback. Los abogados Lin Wood y John Pierce, que representaron a Rittenhouse en los primeros días del caso, formaron la fundación para recaudar fondos para él. El acuerdo también prevé el envío de $150,000 a Schroder, la exestrella de la serie de televisión de la década de 1980 “Cucharas de plata”.

El Fideicomiso del Fondo de Cobertura de Patentes y Marcas presentó una moción el jueves reclamando los $ 2 millones. La co-fideicomisaria del fondo, Mariel Johnson, argumentó en una declaración jurada que el fondo le había dado hasta $2.5 millones a Pierce para financiar sus casos y ha estado tratando de recuperar el dinero después de que el bufete de abogados de Pierce se disolviera. Johnson señaló que el fondo le dio $300,000 para pagar la fianza de Rittenhouse y tiene derecho a cada dólar que Pierce usó para cubrir la fianza de Rittenhouse.

Schroeder negó la moción y dictaminó que los abogados del fondo no tienen licencia para ejercer en Wisconsin.

Richards se negó a decir después de la audiencia cuánto del dinero de los bonos iría a Rittenhouse. No respondió de inmediato a un mensaje de correo electrónico de seguimiento enviado por The Associated Press.

El caso de Rittenhouse se remonta a agosto de 2020, cuando un oficial de policía blanco de Kenosha le disparó a Jacob Blake, un hombre negro, durante un disturbio doméstico. El tiroteo dejó a Blake paralizado de la cintura para abajo y provocó varias noches de protestas.

Las manifestaciones se volvieron caóticas a veces, con gente quemando edificios. Rittenhouse y su amigo, Dominick Black, se unieron a un grupo de milicianos para proteger un lote de autos usados ​​la noche del 25 de agosto de 2020.

Rittenhouse, quien en ese momento tenía 17 años y vivía en Antioch, Illinois, estaba armado con un rifle estilo AR-15 que Black le había comprado a principios de ese año porque era demasiado joven para comprar un arma de fuego según la ley de Wisconsin.

Según la moción, Black había acordado que el rifle pasaría a ser propiedad de Rittenhouse en su cumpleaños número 18, el 3 de enero de 2021.

El video de vigilancia y de transeúntes mostraron que justo antes de la medianoche, Rosenbaum persiguió a Rittenhouse y Rittenhouse le disparó cuando se acercaba a él. Le disparó a Huber después de que Huber le diera con una patineta en la cabeza y a Grosskreutz después de que Grosskreutz corriera hacia él con una pistola. Todos los involucrados en el tiroteo eran blancos.

Black no refutó dos citaciones a principios de este mes por contribuir a la delincuencia de un menor a cambio de que los fiscales retiraran dos cargos de delito grave de intención de vender un arma peligrosa a una persona menor de 18 años.