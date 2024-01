Jornadas sabatinas del Consulado General de Guatemala en Chicago para el 2024

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala publicó en su sitio web el calendario de los sábados consulares que se llevarán a cabo durante el año 2024 para todos los consulados presentes en Estados Unidos y en Canadá.

Durante las jornadas sabatinas, se le ofrece la oportunidad a los connacionales guatemaltecos a realizar trámites de documentación y recibir otros servicios fuera de horarios laborales para su conveniencia. La jornada se lleva a cabo un sábado al mes.

El Consulado General de Guatemala en Chicago tuvo su primer sábado consular de 2024 el pasado 20 de enero. A continuación, te presentamos las fechas de las próximas jornadas sabatinas para el resto del año.

sábado, 3 de febrero

sábado, 2 de marzo

sábado, 6 de abril

sábado, 4 de mayo

sábado, 8 de junio

sábado, 6 de julio

sábado, 3 de agosto

sábado, 7 de septiembre

sábado, 5 de octubre

sábado, 9 de noviembre

sábado, 7 de diciembre

CÓMO AGENDAR UNA CITA CON EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN CHICAGO

De acuerdo con el Consulado General de Guatemala en Chicago, todos los lunes a las 10 a.m. hora centro se habilita el sistema de citas para poder realizar diferentes trámties consulares. Si ingresas al sistema otro día y hora, te aparecerá que NO hay citas disponibles porque el mismo sistema se cierra cuando se agota la disponibilidad de citas. Es por eso que el consulado enfatiza que, si esto le sucede, tendrás que ingresar nuevamente al sistema el lunes siguiente a las 10 a.m. para poder agendar la cita.

Las citas:

NO se realizan vía correo electrónico

NO se realizan vía telefónica

NO son transferibles a otra persona

NO tienen costo, por lo que no se deje engañar

La única forma en que podrás agendar tu cita es a través de este portal a partir de cada lunes a las 10 a.m. hora centro: https://minex-gob-gt.my.site.com/pc/s/citas-consulares

QUÉ NECESITO TRAER PARA MI CITA CON EL CONSULADO

El Consulado General de Guatemala en Chicago reiteró que es indispensable que, para el día de tu cita, presentes tus documentos originales como: DPI vigente o Certificado de Nacimiento reciente, Pasaporte anterior y una fotocopia de cada documento. También debes tomar en cuenta la documentación que necesitas y seguir las instrucciones que se te proporcionan a través de la confirmación de tu cita.