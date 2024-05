Sobreviviente de delito sexual comparte desgarrador testimonio tras denunciar a su esposo por abuso

Durante más de seis meses, nuestro equipo de Telemundo Chicago Investiga y NBC 5 Investigates analizaron reportes policiacos en Chicago involucrando delitos sexuales de los últimos seis años hasta el 2023.

El hallazgo fue perturbador. Los reportes de delitos sexuales indican que un gran porcentaje no terminaban en arrestos o condenas y algunas sobrevivientes dicen que no hubo justicia.

Sabemos que es un tema difícil de escuchar y le advertimos que los testimonios son fuertes.

Milagro Villatoro dice que hoy intenta recuperarse de lo que vivió con el padre de sus hijos.

“Me dijo que yo no, yo no podía hacer nada sin él, que yo no podía, que yo sin él no era nadie y que no yo intentara denunciarlo por maltrato”, dijo Milagro Villatoro, sobreviviente de un delito sexual.

Según Milagro, lo que inició con maltratos verbales, rápido escaló.

Ella asegura que había intentado alejarse de él por años, pero no fue hasta el 2019, que el hombre con quien procreó dos hijos, se aprovechó de ella en un momento vulnerable y fue que al fin decidió denunciarlo a la policía.

“Yo le dije a él, me arrodillé ante él y le dije por favor, te lo suplico, voy a tener esta cirugía, no me hagas daño, no me violes”, dijo Villatoro. “En esos días porque anteriormente él lo hacía cuando él quería, pero yo callaba para que mis hijos no escucharan mis gritos”.

El reporte de la policía de Chicago de ese incidente en el 2019 indica que la víctima estaba dormida cuando el ofensor, Víctor Escobedo, la abusó sexualmente.

Los registros de la corte resaltan que el hecho ocurrió a la fuerza.

Su caso condujo al arresto del acusado, los cargos por un delito sexual llegaron a corte y Víctor fue encontrado culpable de asalto sexual, recibió dos años de probatoria y tuvo que registrarse como un ofensor sexual, pero nunca pisó la cárcel.

Semanas después de que el juicio terminara, Víctor fue deportado, según indica el registro de ofensores sexuales en Illinois.

Telemundo Chicago Investiga intentó contactar a Víctor Escobedo a través de distintos medios, pero no tuvimos éxito.

“Yo me desmoroné porque yo dije o sea que él ganó”, dijo

Mientras algunos casos lograron llegar a corte y ser procesados.

Un análisis en profundidad de NBC 5 Investigates y Telemundo Chicago Investiga reveló que de las más de 21,000 denuncias a la policía de Chicago por delitos sexuales en Chicago entre el 2018 y el 2023, menos de 1,600 casos condujeron a un arresto, es decir, solo el 7 por ciento.

Una vez que el caso llegó a la sala del tribunal, sólo una de cada cinco detenciones condujeron a una condena por delito sexual con pena de prisión.

Además, nuestra investigación de más de seis meses reveló que las víctimas negras tienen el 26 por ciento y las víctimas hispanas tienen el 29 por ciento de probabilidad de ver a sus agresores condenados por un delito sexual en comparación con el 42 por ciento de las víctimas de tez blanca.

En busca de respuestas, NBC 5 Investigates y Telemundo Chicago Investiga compartimos estas cifras con la fiscal estatal del Condado de Cook, Kim Foxx.

“Eso no me sorprende en absoluto. Creo que las investigaciones y los datos nos dicen que los delitos sexuales son uno de los delitos menos denunciados”, dijo Foxx.

“Muchas veces son casos en los que no hay testigos, hay un sobreviviente y el acusado. Hay ocasiones en las que es posible que tenga evidencia de ADN. A veces no es así. A menudo es la palabra de una persona contra otra”, añadió.

Además, el tema de la credibilidad de la víctima también es puesto en el estrado y analizado por abogados y hasta el jurado, así lo asegura el abogado criminalista, Jorge Montes, quien trabajó para la junta de revisión de presos de Illinois durante 16 años.

“Si alguien la asaltó, no se bañe, por ejemplo. ¿Algo muy práctico, verdad? No se bañe, vaya a la delegación y que la lleven al hospital para analizarla y van a ver que de veras hubo un asalto. Después ya no hay esas pruebas físicas. Es palabra de él contra la palabra de ella. Es totalmente credibilidad”, dijo Jorge Montes, abogado criminalista de Montes & Associates.

Según nuestra investigación, de los más de 21,000 casos denunciados a la policía de Chicago en los últimos seis años, sólo el 1.5% de los que llegan a los tribunales y terminan con una condena por delito sexual, llegan a prisión.

En la última parte de nuestra serie, explicaremos por qué los casos no llegan a los tribunales y qué cambios podrían ser necesarios para ayudar a obtener condenas.