Investigan racha de robos a mano armada al norte de Chicago

CHICAGO - La policía de Chicago está investigando una racha de robos que ocurrieron durante la madrugada del viernes en el lado norte de la ciudad y justo este mismo día el alcalde Brandon Johnson y el superintendente Larry Snelling dieron a conocer un plan que ayudaría a detener los robos.

El robo más reciente se registró a eso de las 5:05 a.m. de este viernes en la tienda Lululemon ubicada en la avenida Norte en Lincoln Park. Según la policía, los sospechosos irrumpieron en el establecimiento en los llamados "smash and grab" y huyeron en una camioneta tipo SUV posiblemnte una Jeep Grand Cherokee blanca y en un auto deportivo rojo.

Pero no es el único robo, en días y semanas pasadas, le hemos informado sobre diversos atracos, tanto a negocios como a personas que simplemente van caminando por las calles. De hecho, la policía ha compartido algunas imágenes de los sospechosos que buscan.

“Es muy inseguro la verdad ya porque la verdad uno ya no puede salir a las calles porque con el miedo de que de pronto uno andando así tranquilo y por detrás la gente de pronto lo coja de imprevisto, le haga algún daño por uno poner resistencia, lo mismo en los almacenes que es gente que trabaja y que trabajado muy duro para tener sus cosas y que vengan de la nada a llevarse las cosas la verdad no me parece justo”, comentó Karol Reyes, residentes de Chicago.

El primer atraco de este viernes ocurrió a eso de las 4:45 a.m. en la cuadra 1300 norte de la Halsted. Según la policia, un hombre de 29 años se bajaba de su auto cuando un auto sedán posiblemente un Nissan Maxima se acercó y cuatro o cinco sospechosos se bajaron armados y lo asaltaron.

Un segundo robo se reportó casi 15 minutos más tarde en la cuadra 1800 de la calle Halsted. Allí un hombre de 26 años le informó a la policía que fue asaltado a punta de pistola por tres hombres que viajaban en un auto sedán negro.

Y un tercer robo se reportó a las 5 s.m. en la cuadra 1600 norte de la avenida Sheffield. Conforme a la policía, la víctima también fue asaltada por tres sujetos que también viajaban en un auto sedán negro.