Indiana recibiría a condados de Illinois que consideren separarse del estado

Varios condados de Illinois que han explorado la idea de la secesión podrían ser recibidos con los brazos abiertos en Indiana.

Los legisladores de la Asamblea General de Indiana, de mayoría republicana, han presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que establecería una comisión para discutir si es aconsejable ajustar el límite entre Illinois e Indiana.

Los republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron el proyecto de ley en una lista de sus principales prioridades para la sesión de 2025, que señaló específicamente que docenas de condados de Illinois han votado desde 2020 "para separarse de su estado de altos impuestos", informó el Indianapolis Star.

"A todos nuestros vecinos del Oeste, escuchamos sus frustraciones y los invitamos a unirse a nosotros en Indiana de bajos costos y bajos impuestos", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Todd Huston, según el periódico.

En las elecciones de noviembre, un total de siete condados de Illinois enfrentaron una pregunta en la boleta electoral sobre la exploración de la idea de la secesión, y los siete votaron a favor de la propuesta, según las oficinas de los secretarios del condado. El grupo incluye a los condados de Iroquois, Calhoun, Clinton, Green, Jersey, Madison y Perry.

Antes del ciclo electoral de 2024, al menos dos docenas de condados votaron afirmativamente sobre las iniciativas no vinculantes.

El razonamiento detrás de los referendos, según los partidarios, es que la ciudad de Chicago y el condado de Cook tienen un impacto considerable en las políticas promulgadas por la legislatura estatal, y los condados rurales comparten diferentes intereses que no están siendo representados por las acciones de la Asamblea General.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, calificó la propuesta de Indiana como "una maniobra publicitaria" a principios de esta semana.

"…No va a suceder", dijo. "Pero diré simplemente que Indiana es un estado de bajos salarios que no protege a los trabajadores, un estado que no proporciona atención médica a las personas cuando la necesitan, por lo que no creo que sea muy atractivo para nadie en Illinois…"

Muchos expertos legales han expresado su escepticismo sobre si un esfuerzo de ese tipo podría tener éxito. Ese grupo incluye al fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, quien escribió una carta al fiscal estatal del condado de Jersey sobre el tema en 2023.