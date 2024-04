CHICAGO - Este martes identificaron al hombre quien falleció el domingo por la noche luego de ser atropellado por un auto cerca de los vecindario de West Lawn.

Fue identificado como Charles Mills, de 56 años, quien era maestro en Jones College Prep, que forma parte de las Escuelas Públicas de Chicago.

Su familia, amigos y hasta en la escuela donde trabajaba lo conocían como Charlie y dijeron que su pérdida ha dejado un gran impacto en toda una comunidad mientras autoridades aún buscan dar con el paradero del sospechoso.

El accidente ocurrió el domingo justo después de las 11:30 p.m. mientras Mills cruzaba la calle cerca de la cuadra 6300 sur de la Pulaski.

"Siento que es una gran pérdida para las personas que lo conocen, pero también creo que es una pérdida aún mayor para los estudiantes que habrían entrado en contacto con él y que no podrán hacerlo ahora. Eso es realmente triste para mí", dijo Dakota Chisolm, quien fue estudiante de teatro de Mills.

De acuerdo con la directora de la escuela, Kerry Dolan, Mills trabajó en la escuela por 23 años y era un miembro querido por los estudiantes ya que también ofreció su experiencia en varias producciones de artes escénicas.

"Fue uno de los adultos en el edificio que creo que ayudó a todos los estudiantes con los que entró en contacto a comprender sus potenciales en general, pero especialmente sus potenciales creativos y artísticos", agregó Chisolm.

Por medio de un comunicado la directora de la escuela dijo lo siguiente: "Se presentaba y casi nunca faltó al trabajo y se dedicó de todo corazón a nuestros estudiantes. Siempre estaba sonriendo, perdonaba rápidamente y era muy humilde. Hacía cualquier cosa con una sonrisa y pasaba más horas en Jones que casi cualquier otra persona".

Hasta el momento, autoridades indican que no hay nadie bajo custodia, pero agregaron que están tras la pista de un sedán rojo, posiblemente un Chevrolet 2012 con un posible número de registro de Illinois: V455842.

Anabel Medina, quien tiene su negocio cerca de donde ocurrieron los hechos, nos compartió el video del momento del impacto. Dijo que lo hizo con la finalidad de que den con el responsable.

“Fue un dolor que me dio en mi pecho porque ahora sí lo sentí. Fue algo muy impactante, muy devastador porque no es nuestra familia, no es nada de nosotros, pero duele porque no se paró el que iba manejando, no se paró para nada”, expresó Medina, dueña del negocio Mega Carnitas.

La investigación de este caso aún continúa y las autoridades piden que llamar al número (312) 745-4521 si tienen información que pueda ayudar a dar con el paradero del sospechoso.