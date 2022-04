Trágico final para hombre de Brighton Park que desapareció hace casi un mes

CHICAGO – La misteriosa desaparición de un hombre de Brighton Park hace casi un mes llegó a su fin este sábado.

Autoridades confirmaron que se trata de Edén De La O, de 31 años, cuyo cuerpo fue recuperado en la mañana de este sábado del río Chicago, cerca de las calles 47 y Central.

María Luisa Patiño, madre de Edén De La O, indicó a Telemundo Chicago que recibió una llamada de un detective indicando que era muy probable que el cuerpo le pertenecía a su hijo en base a la descripción de sus tatuajes.

Su familia había programado realizar otra búsqueda para este domingo.

De La O había sido visto por última vez con vida en la madrugada del 3 de abril saliendo de un bar en McKinley Park. Esa madrugada, el hombre llamó a su mamá, pero no se supo más de él.

“Nada más me dijo mamá y colgó. Yo le llamé para atrás y no me contestó”, había comentado Patiño en una entrevista exclusiva con Telemundo Chicago la semana pasada.

Según sus familiares, caninos de la policía de Chicago rastrearon su olor hasta un puente ubicado sobre la calle 31 y la avenida Western, a tan solo unas cuadras de donde había salido del bar.

Sin embargo, la familia de Edén no se había quedado de brazos cruzados esperando por las autoridades en hacer sus respectivas investigaciones. “Compramos un barco y con ese barquito nos estamos llevando todo el río a las vías del tren para buscar una pista de teléfono, algo así, su gorra, lo que sea”, había indicado Denise De La O, hermana de Edén, en una entrevista exclusiva con Telemundo Chicago.

Hasta el momento, se espera que autoridades forenses realicen una autopsia para determinar la causa y forma de muerte de Edén.

De tener alguna información que pueda ayudar a esclarecer el caso de Edén De La O, puedes comunicarte con los detectives a cargo al 312-747-8380.