Galen Rupp y Sara Hall se unen a la alineación del Bank of America Chicago Marathon de este año

Galen Rupp, atleta olímpico y exganador del maratón de Chicago y la segunda corredora de maratón más rápida de Estados Unidos, Sara Hall, encabezarán el Bank of America Chicago Marathon de este año, en el que ambos buscan hacer historia según anunciaron los organizadores el martes.

Rupp, quien en 2017 se convirtió en el primer estadounidense en ganar el Maratón de Chicago desde Khalid Khannouchi, y luego ganó las Pruebas del Maratón Olímpico, regresará a la carrera justo después de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, su cuarta aparición en este certamen. Si Rupp logra otra victoria en Chicago, será el séptimo en alcanzar ese hito en la historia del Bank of America Chicago Marathon.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Mi objetivo es ganar", dijo Rupp en un comunicado. “Quiero volver y ganar. El 2019 me dejó un sabor amargo en la boca. No terminé esa carrera, así que no veo la hora de volver a salir y volver más fuerte que nunca. Ha sido un viaje salvaje desde entonces. Estoy sano, feliz y será tremendo volver".

Hall fue noticia por sus logros luego de un final decepcionante en las pruebas olímpicas de Estados Unidos en el 2020. Luego se convirtió en la subcampeona en el Maratón de Londres en octubre pasado, la primera estadounidense en terminar entre los tres primeros en 14 años, y luego compitió en el Marathon Project solo unas semanas después, donde se acercó a un tiempo récord establecido por la estadounidense Deena Kastor en 2006. Ahora, su objetivo es convertirse en la poseedora del récord estadounidense de maratón.

“Estoy emocionada de volver a correr el Bank of America Chicago Marathon”, dijo Hall en un comunicado. “Ha pasado demasiado tiempo desde y cuando pensé en dónde quería perseguir el récord estadounidense, pensé que sería más emocionante hacerlo en casa, en EEUU, y el de Chicago es una experiencia épica. Estoy muy emocionada de tener mi mejor maratón hasta ahora en suelo estadounidense ".

Incluso cuenta con el apoyo de Kastor, quien dijo que es "emocionante ver a Sara ir tras el récord estadounidense nuevamente". "Su increíble estado físico y la alegría de correr hacen que esta sea una oportunidad por la que vale la pena luchar", dijo Kastor en un comunicado. "Chicago es sin duda una gran opción para dar lo mejor de sí, por lo que los espectadores pueden esperar presenciar momentos emocionantes el día de la carrera".

La carrera de Chicago 2021 marcará el regreso del evento icónico después de volverse virtual durante la pandemia de coronavirus el año pasado.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Galen y Sara, dos de los corredores más talentosos en la historia de los Estados Unidos, a nuestra línea de salida este otoño", dijo la directora ejecutiva de la carrera del Bank of America Chicago Marathon, Carey Pinkowski, en un comunicado. “Este es un momento de celebración no solo para el running en EEUU sino también para la comunidad global. La resistencia y determinación que Galen y Sara han demostrado a lo largo de sus carreras es el mismo tipo de resistencia y determinación que vive en cada corredor que se presenta en Grant Park este otoño ".

La carrera está programada para el 10 de octubre.