Exestrella infantil de Nickelodeon alega un vínculo entre el productor y el asesino en serie de Chicago, John Wayne Gacy

Detalles perturbadores sobre lo que algunos exestrellas infantiles de Nickelodeon sufrieron están saliendo a la luz tras el lanzamiento de "Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil", una serie documental que destaca presuntos abusos y comportamientos inapropiados en el set de algunos programas de televisión de Nickelodeon en los años 90 y principios de los 2000.

Las partes uno y dos de la serie de cuatro partes, que se transmitieron el domingo en Investigation Discovery (ID), siguen particularmente la influencia que el productor de Nickelodeon, Dan Schneider, tuvo en la formación de la red, la creación de programas y el lanzamiento de las carreras de actores que se convertirían en grandes estrellas, como Amanda Bynes y Drake Bell, según reporta TODAY.com.

En los episodios, algunos escritores y exestrellas infantiles que trabajaron en Nickelodeon alegan que Schneider, así como otros empleados de nivel superior, crearon un ambiente detrás de escena que era tóxico, disfuncional y abusivo. Presenta denuncias y testimonios de miembros del elenco de "All That", "Drake & Josh", "iCarly" y más.

Un clip de video de la serie compartido por el Daily Mail en TikTok describe una de las denuncias perturbadoras, que implica al entrenador de diálogo de Nickelodeon, Brian Peck, y al asesino en serie de Chicago John Wayne Gacy.

"Recuerdo que, en ese momento, creo que fue alrededor de dos años y medio, todos fuimos a la casa de Brian para una barbacoa", dice en el clip Kyle Sullivan, ex estrella de 'All That'. "Y su casa era un poco extraña".

Sullivan continuó describiendo lo que vio en las habitaciones de la casa de Peck, incluyendo juguetes antiguos y cómics, así como un garaje que había sido convertido en lo que parecía ser un "santuario de El planeta de los simios".

"Noté una pintura en la habitación que me llamó la atención porque no tenía nada que ver con 'El planeta de los simios'", dijo Sullivan. "Era de un payaso de cumpleaños sosteniendo globos".

Después de preguntarle a Peck sobre la pintura, Sullivan, que tenía 14 años en ese momento, dijo que Peck "se puso muy emocionado" al compartir que la pintura había sido un regalo personal de Peck de parte de John Wayne Gacy. Gacy, un asesino en serie y violador en la década de 1970, que asesinó al menos a 33 adolescentes y hombres jóvenes en el condado de Cook, era conocido en ese momento con el apodo de "Payaso Asesino".

"Volteó la pintura", dijo Sullivan, "y en la parte de atrás decía 'Para Brian, espero que disfrutes la pintura. Mis mejores deseos, tu amigo, John Wayne Gacy'".

Sullivan agregó que Peck mostró la pintura a los padres que también estaban presentes en la barbacoa. Peck también reveló al grupo que él y Gacy eran amigos por correspondencia, dijo Sullivan.

"Guardaba, como, esta pila de cartas y fotos de John Wayne Gacy en su mesita de noche junto a su cama", continuó Sullivan. "Y los saca y comienza a mostrármelos... fue uno de esos clásicos, como, fracasos de la psicología grupal".

Según TODAY.com, Sullivan y sus compañeros de "All That" luego supieron que Peck había sido acusado de 11 cargos de abuso sexual a un menor. Luego pasó 16 meses en prisión.

El documental también revela que Drake Bell, exestrella infantil del programa de Nickelodeon "Drake & Josh", fue la víctima no nombrada de Peck en un caso de 2004.

"Nunca he hablado de esto fuera de la terapia", dijo Bell en la serie, compartiendo por primera vez que fue abusado sexualmente por Peck.

En una declaración del 15 de marzo hecha a TODAY.com, Nickelodeon dijo: "Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como el demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para dar un paso adelante".

Las partes tres y cuatro de "Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil", se emitirán en ID y se transmitirán en Max el lunes.