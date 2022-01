Estos son los cambios que se esperan en CPS para el retorno a clases presenciales

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago serán recibidos con algunos cambios cuando regresen a clases el miércoles luego de que el sindicato y el distrito llegaron a un acuerdo tentativo sobre los protocolos de seguridad por COVID-19.

El acuerdo entre las dos partes ampliará las pruebas de COVID-19 en los planteles escolares, proveerá mascarillas de alta filtración a la comunidad escolar y establecerá pautas sobre cuándo una escuela podrá cambiar al aprendizaje remoto de ser necesario.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El distrito, quien rechazó rotundamente el retorno a clases en línea y dijo que era desastroso para los estudiantes, respondió excluyendo a los maestros de las plataformas en línea, descontando sus salarios y cancelando clases por 5 días a cerca de 350,000 estudiantes.

En última instancia, las dos partes llegaron a un acuerdo el lunes, y los maestros regresaron a las aulas el martes para prepararse para el regreso de los estudiantes.

Según las disposiciones del acuerdo, el distrito ampliará las pruebas de COVID-19 y tendrá estándares para cambiar las escuelas al aprendizaje remoto en virtud de un acuerdo tentativo muy reñido aprobado por los líderes del sindicato de maestros.

Las conversaciones también dieron como resultado que el distrito comprara máscaras KN95 para estudiantes y maestros, aumentando los incentivos para atraer maestros sustitutos y permitiendo a los maestros licencias sin goce de sueldo relacionadas con la pandemia.

Ambas partes acordaron que si el 30 % de los maestros se ausenta durante dos días seguidos o si el 40 % de los estudiantes están en cuarentena en una escuela en particular, esos edificios cerrarán durante al menos cinco días.

El acuerdo tentativo no incluye dos disposiciones clave que el sindicato quería: métricas para establecer el aprendizaje remoto en todo el distrito y garantías de que los miembros del sindicato no serían castigados por no presentarse en las escuelas.

La cámara de delegados del sindicato aprobó el acuerdo en un 63%, menos que el 80% que votó una semana antes para enseñar de forma remota.

El presidente del sindicato, Jesse Sharkey, reconoció que "no fue un jonrón", un día antes de que unos 25,000 miembros de base comenzaran a votar sobre el acuerdo. La votación debía terminar el miércoles.