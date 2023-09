Estadio de los Chicago Bears: cómo están las cosas con Arlington Heights y más

Después de deliberar con Arlington Heights (el terreno de 326 acres que los Chicago Bears compraron por $197,2 millones) sobre el desarrollo de un estadio en Arlington Park, los Bears repentinamente abandonaron la ubicación.

"Todo está sobre la mesa", le dijo Kevin Warren a Peter King en su podcast. "Tuvimos ese período en el que estábamos concentrados en Arlington. Tenemos algunos temas en los que trabajar. Hay una posibilidad ahí. Pero una de las cosas que me prometí a mí mismo y a los McCaskeys es que vendría y echaría un nuevo vistazo a qué es lo correcto para hacer.”

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Y si resulta ser Arlington, resulta ser Arlington".

¿Cómo llegaron los Bears hasta aquí? ¿Cómo se ve el futuro?

Echemos un vistazo a cómo se han desarrollado hasta ahora los Bears y sus proyectos en los estadios.

Lo que ha sucedido

El 15 de febrero, los Bears publicaron una carta diciendo que habían cerrado la compra del terreno de 326 acres en Arlington Heights y la propiedad de Arlington Park "para asegurar el potencial de comenzar un capítulo nuevo y emocionante para los Bears, nuestros fanáticos, la comunidad de Chicago y el estado de Illinois".

Los Bears firmaron por primera vez un acuerdo de compra de la propiedad en septiembre de 2021. Un año después, los Bears revelaron sus primeros planes para construir un estadio con cúpula completamente cerrada en la propiedad, así como un distrito de entretenimiento, comercial/minorista y de vivienda de usos múltiples.

Los Bears han dicho desde el inicio del proceso que financiarán completamente la construcción del estadio, que se espera cueste entre $2 y $3 mil millones. Sin embargo, el equipo ha dicho varias veces que necesitará ayuda con el desarrollo de otras áreas.

“Hemos declarado públicamente y lo repetimos una vez más: si construimos un estadio de última generación, no buscaremos fondos de los contribuyentes locales o de otro tipo para la estructura. Sin embargo, si procedemos, este proyecto requeriría asistencia para garantizar su viabilidad, incluida nuestra seguridad en materia de impuestos a la propiedad y apoyo a la infraestructura acorde con los beneficios públicos que el proyecto generará para la región”, dijeron los Bears en un comunicado.

“Para que el desarrollo avance y para que este esfuerzo sea financieramente viable, es esencial una asociación público-privada que aborde los impuestos predecibles y la financiación necesaria de la infraestructura para usos públicos. Los fondos públicos para infraestructura proporcionarán mejoras regionales, como carreteras para un mejor flujo de tráfico y drenaje de agua para los residentes de toda el área”.

Los Bears han dicho en numerosas ocasiones que la compra y el desarrollo de la propiedad de Arlington Heights era su único objetivo en lo que respecta a un nuevo estadio.

Está previsto que el contrato de arrendamiento de los Bears con Soldier Field finalice en 2033.

Las cuestiones fiscales provocan un cambio de rumbo

Los Bears han mencionado desde el principio que necesitarán ayuda con la infraestructura y la certeza del impuesto a la propiedad. Aparentemente perdieron de vista a este último durante el verano.

La propiedad fue valorada anteriormente en $33 millones por el condado de Cook. Sin embargo, durante una reevaluación trienal, la oficina del asesor Fritz Kaegi estimó el valor en 197 millones de dólares. Ese aumento de seis veces, naturalmente, enviará la factura del impuesto a la propiedad de los Bears por las nubes.

Churchill Downs, que se vio afectado por el aumento de la factura de impuestos en 2022, presentó una apelación diciendo que el valor de la propiedad era de 37,2 millones de dólares. Los distritos escolares de la zona que se financian con impuestos a la propiedad respondieron con 150 millones de dólares. Las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo por 95 millones de dólares, lo que llevó el pago de impuestos de Churchill Downs de alrededor de 16,2 millones de dólares a poco menos de 7,8 millones de dólares.

Sin embargo, ese fue sólo un acuerdo de un año entre las dos partes. Ahora que los Bears se hacen cargo de la factura de impuestos, tendrán que reconsiderar el tema y tratar de llegar a un acuerdo. Esa cifra de $95 millones es la razón por la que los Bears han comenzado a buscar en otra parte, según un comunicado del equipo publicado durante el verano.

“El objetivo de los Chicago Bears de construir el proyecto de desarrollo más grande en la historia de Illinois liderado por miles de millones de dólares en inversión de capital privado, y los empleos y beneficios económicos generados, está en riesgo en Arlington Heights. El proyecto basado en un estadio sigue siendo muy popular en Arlington Heights, Chicago y el estado. Sin embargo, la valoración original de la propiedad es cinco veces mayor que el valor fiscal de 2021, y el reciente acuerdo con Churchill Downs para 2022 es tres veces mayor, no refleja que la propiedad no está operativa ni comercialmente viable en su estado actual. Continuaremos con la actividad de demolición en curso y trabajaremos para encontrar un camino a seguir en Arlington Heights, pero ya no es nuestro enfoque exclusivo. Es nuestra responsabilidad escuchar a otros municipios del área de Chicago sobre posibles ubicaciones que puedan ofrecer esta oportunidad transformadora para nuestros fanáticos, nuestro club y el estado de Illinois”.

Lo que dijo la oficina del asesor Fritz Kaegi

"La misión de nuestra oficina es evaluar la propiedad según el valor de mercado", dijo el viernes un portavoz de la oficina del Asesor del Condado de Cook. "La evaluación de 2022 del antiguo sitio del hipódromo de Arlington es consistente tanto con el precio de compra de la propiedad en 2023 como con el precio por pie cuadrado de otros terrenos de tamaño similar en el área. Los hechos hablan por sí solos".

Otros municipios hacen su propuesta

Mientras los Bears y Arlington Heights luchaban por los impuestos, el alcalde de Naperville, Scott Wehrli, envió al presidente de los Bears, Kevin Warren, una carta ofreciendo Naperville como el posible nuevo hogar para los Bears.

"La ciudad agradecería la oportunidad de revisar sus necesidades comerciales y nuestras propiedades disponibles", decía la carta de Wehrli. "A través de una planificación prudente, se puede acceder a Naperville a través de las principales autopistas interestatales de nuestra región y Metra. Tenemos varios sitios disponibles o por estar disponibles que pueden ajustarse a las características que está buscando para su futuro hogar".

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y Warren han tenido dos reuniones separadas. Aquí está su última declaración conjunta.

“Hoy nos reunimos y discutimos nuestros valores compartidos y nuestro compromiso con la ciudad de Chicago, la importancia de tener raíces profundas y la necesidad de una inversión comunitaria equitativa en toda la ciudad. Ambos estamos comprometidos con la idea de que la ciudad y sus principales instituciones cívicas deben crecer y evolucionar juntas para satisfacer las necesidades del futuro. Esperamos continuar el diálogo en torno a estos valores compartidos”.

Diez días después de que Naperville intentara entrar en la discusión sobre el estadio, otro suburbio intentó lanzarse al ring. La alcaldesa de Waukegan, Ann B. Taylor, envió una carta a los Bears pidiéndoles que se reunieran para discutir las oportunidades disponibles para la franquicia en el suburbio.

“Creemos que los Monstruos del Midway merecen la oportunidad de continuar la tradición de jugar a lo largo de las orillas del Lago Michigan, con la oportunidad de mercado de tener una instalación durante todo el año capaz de albergar otros eventos importantes, incluido el Super Bowl, Final Four, y otros eventos de escala internacional", escribió Taylor en su carta.

Aurora es el último municipio en intentar convencer a los Bears de que sigan su camino.

". . .dando la bienvenida a una organización histórica como los Chicago Bears mejoraría nuestra audaz visión de Aurora y brindará a los Chicago Bears un nuevo hogar para comenzar la siguiente fase de su histórica historia. Lo invitamos a visitar nuestra gran ciudad para explorar la emocionante oportunidad que Aurora puede brindar a los mundialmente famosos Chicago Bears".

¿Qué sigue?

Warren le dijo a King que espera tomar una decisión sobre la ubicación del estadio durante el próximo año. Después de eso, es específico sobre el cronograma de la construcción real.

"Tengo la esperanza de que (la decisión llegue) dentro de los próximos 12 meses", dijo Warren. "Siempre pasa cuando una pala se hunde en el suelo. Creo que una vez que una pala se hunda en el suelo, probablemente sean tres años".

Los Bears contrataron a Warren para hacer exactamente eso: planificar y construir un estadio. Ya lo hizo una vez. En Minnesota, ayudó a los Vikings a construir el estadio U.S. Bank, uno de los diseños de estadios más destacados de la historia reciente.

Tampoco es ingenuo con respecto a la política que rodea la construcción de un estadio, especialmente en Chicago.

“En cuanto a por qué puedo hacerlo, una cosa que descubrí, especialmente en los proyectos de desarrollo de estadios, es que hay que crear ¿cuál es el por qué?” dijo Warren. “¿Y cuál es el por qué para todos? No puede ser simplemente, ¿cuál es el por qué de los Chicago Bears o cuál es el por qué de este o aquel grupo? Una de las cosas en las que realmente empezaré a pensar es: ¿cuál es el por qué? No importa qué grupo constituyente me pongas delante, ¿cuál es el por qué? Cuanto más común sea el por qué, más gente lo entenderá.

“Con los proyectos de desarrollo de estadios, y una de las muchas cosas que aprendí en Minnesota, es que hay que crear una historia convincente de por qué tiene sentido. Simplemente creo que en este momento, en el que nos encontramos en nuestra vida en la NFL de los Chicago Bears, es el momento adecuado. Tendré que estudiar el proyecto y comprender y apoyarme en otras personas, hablar con Ted [Phillips] y otras personas de la organización para determinar cuál es ese por qué. Pero esas son cosas que me encantan. Poder impulsar el proyecto y hablar con los electores y grupos y pensar por qué tiene sentido. Confío en que el talento intelectual de este estado y de esta ciudad y que todas las personas que aman a los Chicago Bears podrán unirse”.

Recuerde, los Bears pagaron un alto precio por ser propietarios del terreno en Arlington Heights. La idea de venderlo o convertirlo en algo que no sea un estadio no parece viable.

La familia Halas/McCaskey tiene su dinero invertido en los Bears, no en intereses externos. Jerry Jones podría asumir el costo de este terreno y encontrar una nueva ubicación con solo chasquear los dedos. Los Bears no pueden.

Según Warren en el podcast de King, los Bears y Arlington Heights tienen una reunión de otoño para discutir una vez más las perspectivas de su factura de impuestos. Esa reunión será crucial para determinar la respuesta real a la ubicación del estadio de los Bears.

En este momento, está en constante cambio. Pero no está cementado. Eso llegará muy pronto.

Por ahora, disfruta de Soldier Field mientras puedas. Porque, de cualquier manera que se desarrolle, es probable que los Bears se muden.