¿Eres fanático de Saúl “Canelo” Álvarez? Esta es tu oportunidad de conocerlo

Los fanáticos del boxeo en el área de Chicago tendrán la oportunidad de conocer a uno de los boxeadores más condecorados de este deporte.

Los fanáticos podrán conocer al boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez el miércoles. Álvarez estará en Tony's Fresh Market, ubicado en 271 S. Bolingbrook Dr. en Bolingbrook el jueves.

“Canelo” estará en Tony’s Fresh Market desde las 3:00 p.m. hasta las 3:55 p.m. para conocer y saludar, así como para promocionar VMC Tequila Cocktails, cual es su marca. Según la información proporcionada por la tienda de comestibles, el encuentro está limitado a los primeros 75 compradores.

Saúl “Canelo” Álvarez viene de una victoria en su último combate de boxeo contra Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas por decisión unánime. En el proceso, también retuvo sus tres títulos mundiales. Con la victoria 'Canelo' llegó a 62 victorias, 39 por nocaut, con dos derrotas y dos empates.

“Ahora qué van a decir”, dijo Álvarez después de la pelea. “Lucho contra luchadores más jóvenes. Dicen que peleo con luchadores mayores. Siempre hablan. …Mi experiencia, mi talento, mi trabajo, mi inteligencia, todo en conjunto [me hace el mejor]. Si tienes talento pero no tienes disciplina, no tienes nada”.

Es un buen momento para el mexicano y para sus fanáticos. La tienda de comestibles ubicada en Bolingbrook está a un poco más de 35 minutos afuera del área de Chicago.