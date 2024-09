¿Cuándo será la próxima pelea de “Canelo” Álvarez? Esto es lo que se sabe

Saúl “Canelo” Álvarez celebró el fin de semana del Día de la Independencia de México con una victoria por decisión unánime contra Edgar Berlanga el sábado por la noche.

Reteniendo su título unificado de peso súper mediano, la pregunta que ahora viene a la mente es ¿contra quién peleará Canelo a continuación?

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Si bien es demasiado pronto para tener una fecha fija o un oponente escrito en piedra, es posible que la próxima pelea de Canelo no sea hasta mayo de 2025 como muy pronto. En cuanto al rival, no se puede descartar una revancha ante Berlanga.

Según los informes, otros nombres posibles incluyen al estadounidense Terence Crawford, el británico Chris Eubank Jr o David Benavidez; siendo este último un nombre que muchos fanáticos del boxeo querían ver desde hace algún tiempo. Una posible pelea contra Benavidez puede ser la opción más improbable, ya que Brian Mazique escribe en Forbes que Canelo no parece demasiado interesado en una pelea.

Otro posible nombre es el ruso Dmitry Bivol que venció a Canelo allá por mayo de 2022.

Independientemente de a quién se enfrente Canelo, será un oponente con el que tendrá que aceptar.

Si bien Canelo tiene sus detractores, ha ganado más de lo que ha perdido y sus habilidades se muestran al máximo durante sus combates. Esto fue evidente en su victoria sobre Berlanga dado que derribó a Berlanga en el tercer asalto.

“Ahora qué van a decir”, dijo Álvarez después de la pelea. “Lucho contra luchadores más jóvenes. Dicen que peleo con luchadores mayores. Siempre hablan. …Mi experiencia, mi talento, mi trabajo, mi inteligencia, todo en conjunto [me hace el mejor]. Si tienes talento pero no tienes disciplina, no tienes nada”.