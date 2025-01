Trump endurece políticas migratorias con memorándum de DHS de deportaciones exprés

La administración de Trump ha implementado nuevas políticas migratorias dirigidas a revertir los programas establecidos durante la era Biden, que permitieron la entrada legal de más de un millón de migrantes a Estados Unidos.

Aquí en Chicago, la preocupación crece ante el impacto potencial de estas políticas, ya que el memorándum permite deportaciones rápidas de migrantes previamente protegidos bajo un estatus legal temporal.

Un nuevo memorándum del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorga a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la autoridad para deportar de manera expedita a los migrantes admitidos bajo programas de la era Biden como CBP One y las iniciativas humanitarias para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Estos programas, iniciados en 2023, permitieron la entrada legal de 1.4 millones de migrantes con permisos temporales de hasta dos años, según datos del New York Times.

Cambios clave en el memorándum:

Deportación exprés sin proceso judicial

Permite a ICE revocar el estatus de libertad condicional temporal

Se enfocará en migrantes que hayan excedido los dos años de estancia

Abogados de inmigración están levantando la voz ante estos cambios repentinos.

"Ahora, ¿cómo lo van aplicar? Es muy difícil. CBP One en forma general no me preocupa, pero todos los que entraron por CBP One o casi todos tienen una fecha futura para pelear un asilo. Y sospecho que la gran mayoría sometió asilo. Ahora de ese grupo los que NO sometieron el asilo en el primer año, ya no califican para el asilo. Pueden estar en gran peligro", dijo Willy Allen, abogado de inmigración.

El memorándum también instruye a ICE a priorizar las deportaciones de personas que llevan más de un año en el país sin haber solicitado asilo, una medida que los defensores consideran que socava el debido proceso.

“Igual que un juez paró la acción ejecutiva para quitar la ciudadanía a personas nacidas aquí de padres que están aquí de forma irregular, CBP one va a un tribunal igual. Pero no importa si gana o no...ahora el programa", comentó Allen.

A medida que estas políticas entran en vigor, el destino de millones de migrantes sigue siendo incierto.