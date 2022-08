Elecciones a la alcaldía 2023: ¿quiénes son los candidatos, quién está fuera y quién está indeciso?

La alcaldesa Lori Lightfoot superó a un nutrido grupo de contrincantes para ganar la elección a su primer cargo en 2019, y parece que tendrá que hacerlo nuevamente en 2023.

Hasta la semana pasada, había ocho candidatos que han declarado oficialmente sus intenciones de competir contra Lightfoot, incluida la concejal Sophia King, que se lanzó a la contienda la semana pasada.

Varios otros candidatos aún están considerando lanzarsea los comicio para alcalde, incluido el representante federal Jesús “Chuy” García, quien perdió en una segunda vuelta contra el exalcalde Rahm Emanuel en 2015.

Aquí hay una lista actual de candidatos, así como de aquellos que han optado por no postularse.

Quién está en la contienda:

Alcaldesa Lori Lightfoot

Lightfoot anunció a principios de este año que buscará la reelección la próxima primavera. Terminó entre los dos primeros de la votación en 2019 y luego derrotó a la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, para asegurar el cargo en segunda vuelta.

Representante estatal Kam Buckner

Buckner representa al Distrito 26 de Illinois en la cámara de representantes estatal, cargo que ocupa desde 2019. También es el presidente del Caucus Negro de la Cámara de Illinois.

Oficial de la policía, Frederick Collins

Collins ha trabajado para el Departamento de Policía de Chicago durante casi 30 años, según el sitio web de su campaña. También ha trabajado como activista comunitario y se ha ofrecido como voluntario para un gran número de organizaciones.

Activista comunitario Ja'Mal Green

Green, un activista comunitario que se ha involucrado en numerosas causas en la ciudad, es mejor conocido por su trabajo en la recaudación de fondos para pequeñas empresas y en ayudar a los residentes de Chicago a convertirse en propietarios de viviendas a través de la agencia My Turn to Own.

Concejal Sophia King

King fue nombrada miembro del Concilio Municipal en 2016 y es el presidenta del Caucus de Reforma Progresista. Su distrito incluye partes de Bronzeville, Hyde Park y South Loop.

Concejal Ray López

López fue electo miembro del Concilio Municipal del Distrito 15 en 2015. Su distrito incluye West Englewood, Brighton Park y el Barrio de las Empacadoras. Con frecuencia ha sido un feroz crítico de Lightfoot, especialmente en cuestiones de aplicación de la ley.

Concejal Roderick Sawyer

Sawyer representa al Distrito 6 de Chicago en el Concilio Municipal y se desempeña como presidente del Comité de Salud y Relaciones Humanas. Anteriormente también se desempeñó como jefe del Caucus Afroamericano.

El exdirector ejecutivo de CPS, Paul Vallas

Valas se postuló para alcalde en 2019, ocupando el noveno lugar, y también participó en las elecciones para vicegobernador de Illinois, perdiendo ante Evelyn Sanguinetti en 2014. Se desempeñó como director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago de 1995 a 2001 bajo el exalcalde Richard M. Daley.

Empresario y filántropo, Dr. Willie Wilson

Wilson se ha postulado para numerosos cargos en su carrera, incluida una candidatura a la alcaldía de Chicago en 2019. También ganó notoriedad por sus donaciones de gasolina y alimentos en 2022.

Quién está pensando en lanzar su candidatura:

Congresista Jesús “Chuy” García

García realizó una campaña fallida para alcalde en 2015, luego finalmente se postuló para el Congreso, reemplazando a Luis Gutiérrez en 2019.

Exgobernador Pat Quinn

Quinn estuvo al frente del juicio político contra el exgobernador Rod Blagojevich, luego ganó la reelección para su cargo en 2010. Fue derrotado por el exgobernador Bruce Rauner en 2014, y después lanzó una campaña fallida para fiscal general en 2018.

Quién está fuera:

Presidente de FOP, John Catanzara

Catanzara había dicho anteriormente que buscaría desafiar a Lightfoot después de que se retirara del Departamento de Policía de Chicago durante una audiencia disciplinaria, pero ahora señaló que se centrará en la reelección para su cargo en la Orden Fraternal de la Policía.

Exsecretario de Educación Arne Duncan

Duncan reemplazó a Vallas como director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago en 2001 y, finalmente, el senado lo confirmó para servir como Secretario de Educación del expresidente Barack Obama en 2009. Duncan finalmente optó por no postularse para alcalde, indicando que en su lugar se concentraría en su trabajo con organizaciones no lucrativas.

Representante Mike Quigley

Quigley reemplazó a Emanuel en el Congreso cuando se convirtió en jefe de gabinete de Obama. Consideró postularse para alcalde este año, pero optó por permanecer en el Congreso, citando su trabajo para ayudar a Estados Unidos a responder a la invasión rusa de Ucrania.