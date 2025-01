El Servicio Secreto confirma que visitó escuela en Chicago y no oficiales de ICE

Lo que inicialmente se pensó que era un operativo de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en una escuela de Chicago, terminó siendo otra operación en la que se presentaron oficiales del Servicio Secreto por una supuesta amenaza.

El Servicio Secreto confirmó a NBC Chicago y Telemundo Chicago que se trató de un operativo de “investigación de protección de inteligencia”.

“El Servicio Secreto estaba investigando una amenaza a uno de nuestros protegidos en referencia a la reciente prohibición de TikTok. Esa investigación los llevó a una casa al lado de la escuela. Luego, fueron a la escuela como parte de la investigación”, informó Anthony Gugliemi, jefe de comunicaciones y portavoz principal del Servicio Secreto.

Este viernes por la tarde reinó la confusión entre la comunidad educativa en la Escuela Primaria Hamline en el Barrio de las Empacadoras, luego de que supuestamente agentes de ICE visitaran el recinto, según el director ejecutivo de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez.

Sin embargo, conforme pasaron las horas funcionarios de ICE negaron que ellos habían visitado el lugar.

NBC Chicago y Telemundo Chicago se comunicaron con la agencia de ICE para más información y, a través de una declaración escrita enviada por correo electrónico, un portavoz de ICE sostuvo que "Este no fue un encuentro con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos".

También nos comunicamos con la policía de Chicago y un portavoz del departamento respondió a través de un comunicado que "No recibimos ninguna llamada de servicio en ese lugar". Además, nos comunicamos con la Oficina del Alguacil del condado Cook y confirmaron que no fueron ellos

En una entrevista con MSNBC poco después del encuentro, el director ejecutivo de CPS, Pedro Martínez, dijo que los agentes "mostraron sus credenciales y dijeron que eran del ICE". "Mostraron sus credenciales a mi personal", agregó Martínez.

Sin embargo, Gugliemi dijo que los funcionarios “se identificaron como miembros del Servicio Secreto y dejaron tarjetas de presentación.

Reacciona la escuela en Barrio de las Empacadoras

"Hoy temprano, agentes de Inmigración y Control de Aduanas se presentaron en la Escuela Primaria Hamline", dijo la directora de educación Bogdana Chkoumbova durante una conferencia de prensa en la escuela. "El personal de la escuela siguió los protocolos establecidos por CPS. Mantuvieron a los agentes de ICE fuera de la escuela y se comunicaron con el departamento legal de CPS y la Oficina de Seguridad y Protección de CPS para obtener más orientación. A los agentes de ICE no se les permitió ingresar a la escuela y no se les permitió hablar con ningún estudiante o miembro del personal. En resumen, nuestros estudiantes y personal están a salvo. Se siguieron nuestros protocolos".

Los miembros del Equipo de Respuesta Rápida del grupo sin fines de lucro Increase the Peace también respondieron al lugar.

Según el director de educación de las Escuelas Públicas de Chicago, se confirmó que agentes de ICE estuvieron presentes en la Escuela Hamline en el Barrio de las Empacadoras ("Back of the Yards"), aunque los agentes no detuvieron a nadie y abandonaron las instalaciones poco después.

El director de la escuela dijo que la escuela no abrirá sus puertas para ICE innecesariamente.

"Estoy muy agradecida con todo nuestro personal de Hamline aquí por mantener todos nuestros protocolos y garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. No abriremos nuestras puertas para ICE, y estamos aquí para proteger a nuestros niños y asegurarnos de que tengan acceso a una excelente educación. Nos solidarizamos con nuestras familias y la comunidad del Barrio de las Empacadoras", dijo Natasha Ortega.

El incidente se produce en medio de una mayor preocupación en las comunidades inmigrantes de Chicago, aunque hasta ahora no ha habido confirmación de redadas.

Las escuelas de toda el área de Chicago han publicado una guía sobre posibles situaciones después de que la administración de Trump revocara la política anterior que prohibía los arrestos por inmigración en escuelas, iglesias y hospitales.

Trump asumió el cargo prometiendo emprender operativos de deportación y otras medidas represivas de inmigración.

Tom Homan, quien se espera que sea nombrado el zar fronterizo de Trump, ha prometido "derribar" los obstáculos colocados por la policía estatal y dijo que tiene la intención de emprender operativos de deportación en Chicago e Illinois.

Los informes surgieron por primera vez durante el fin de semana antes de la inauguración de Trump, indicando que los funcionarios de ICE estaban planeando un importante operativo de cumplimiento que se centraría en los inmigrantes durante varios días, según un documento revisado por NBC News y una persona familiarizada con la planificación. La persona, quien solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a discutir el operativo, dijo que se apuntará a varias ubicaciones en Chicago.

Aunque las Escuelas Públicas de Chicago no confirmaron de inmediato la presencia de agentes en la Escuela Hamline, el distrito envió un mensaje a las familias a principios de esta semana diciendo que planeaba "mantener sus políticas y procedimientos actuales para proteger activamente a los estudiantes, el personal y sus familias".

"A medida que CPS continúa recibiendo más información sobre los cambios en la política federal, CPS continuará revisando nuestros propios protocolos y continuaremos brindando la orientación adecuada al personal escolar sobre la mejor manera de proteger a nuestros estudiantes, personal, familias y comunidades escolares", informó el distrito en un comunicado mientras compartía sus políticas y pautas.

Mientras tanto, un funcionario de la administración de Trump confirmó a NBC News que se llevaron a cabo arrestos de ICE en todo Estados Unidos, incluidos Illinois, Utah, California, Minnesota, Nueva York, Florida y Maryland. Chicago estaba entre las ciudades específicas señaladas por el funcionario como las que habían confirmado arrestos.

Según este funcionario, ICE realizó 538 arrestos (373 arrestos criminales y 165 arrestos no criminales) en todo Estados Unidos el jueves. Tanto NBC Chicago como Telemundo Chicago no han confirmado de forma independiente si se llevaron a cabo arrestos en Chicago y, de ser así, dónde.

Además, la secretaria de prensa de la Casa Blanca anunció que ya ha comenzado los vuelos de deportaciones.