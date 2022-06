El multimillonario Ken Griffin muda la sede de su empresa de Chicago a Miami

Este jueves, en una carta a los empleados, el administrador de fondos de cobertura y multimillonario Ken Griffin anunció que, después de más de 30 años en Chicago, su firma Citadel se trasladaría a Miami.

"Estoy entusiasmado de compartir con ustedes que Citadel está trasladando su sede mundial a Miami", indica la carta. "Miami es una metrópolis vibrante y en crecimiento que encarna el Sueño Americano. Estoy emocionado de haberme mudado recientemente a Miami con mi familia y espero expandir rápidamente Citadel en una ciudad tan rica en diversidad y llena de energía".

Después de mencionar que, si bien muchos empleados tienen vínculos profundos con Illinois, "muchos de nuestros equipos de Chicago han solicitado mudarse a Miami, Nueva York y nuestras otras oficinas en todo el mundo", señala la carta.

Y añade: "Reconocemos que la elección del lugar al que llamamos hogar implica consideraciones personales, familiares, escolares y de otro tipo, y brindaremos apoyo integral para satisfacer las necesidades de nuestros equipos".

La medida es similar a anuncios recientes de otras empresas importantes.

Boeing, que se mudó de Seattle a Chicago en 2001, anunció en mayo que trasladaría su sede a la ciudad a Arlington, Virginia.

Y a principios de este mes, el gigante de la construcción Caterpillar, que en 2017 trasladó su sede de Peoria a Deerfield, indicó que trasladaría esa oficina al área de Dallas-Fort Worth.

“Lo mejor para los intereses estratégicos de la compañía es ese traslado, que respalda la estrategia de crecimiento rentable de Caterpillar, a medida que ayudamos a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible”, indicó el director ejecutivo de Caterpillar, Jim Umpleby, en un comunicado.

La empresa anunció que se mudara a Irving, Texas para su estrategia de expansión. Esta es al menos la segunda empresa grande que mueve su sede de Illinois a otro estado, siendo Boeing la otra.

En el memorando, Griffin llamó a Chicago un "hogar extraordinario" para Citadel y elogió el apoyo anterior de los líderes políticos y empresariales. Pero ha dicho en otros foros que el aumento de la delincuencia ha dificultado atraer a los mejores talentos a Citadel, lo que ha dado lugar a que las empresas aumenten su plantilla en otras ciudades y la reduzcan en Chicago.

En abril, Griffin abundó sobre el tema del crimen en una entrevista con el Wall Street Journal.

“Si las personas no están seguras aquí, no van a vivir aquí”, dijo. “He tenido varios colegas asaltados a punta de pistola. He tenido un colega apuñalado en camino al trabajo. Innumerables… ese es un telón de fondo realmente difícil para atraer talento a tu ciudad”.

Con un patrimonio neto estimado por Forbes en más de $25 mil millones, Griffin, la persona más rica del estado, ha sido uno de los principales filántropos de Chicago.

Ha donado alrededor de $500 millones a causas locales , pero también se ha destacado por su gran gasto en políticos, incluida la contribución de $50 millones al candidato republicano a gobernador Richard Irvin.

Irvin también emitió este jueves una declaración sobre la medida y atacó al gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, diciendo que "o está en completa negación o se niega a reconocer lo que todos ven… sus políticas de impuestos altos y pro-criminal. La administración literalmente está sacando empleos y negocios fuera del estado. Solo en el último mes, Illinois perdió Boeing, Caterpillar y ahora Citadel".

El liderazgo de Boeing indicó que la decisión se debe para estar más cerca de quienes toman las decisiones en el Capitolio.

Pritzker también emitió un comunicado sobre la medida, indicando: "Innumerables empresas están eligiendo Illinois como sede, ya que continuamos liderando la nación en reubicaciones corporativas y tuvimos una cantidad récord de empresas nuevas en el último año".

Se espera que la mudanza de Citadel tome varios años. La firma tienen más de 1,000 empleados en Chicago y aunque se espera que algunos permanezcan en la ciudad, se desconoce cuántos.

–Con información del Chicago Sun-Times