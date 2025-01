El juicio por corrupción de Michael Madigan se acerca a su conclusión tras meses de drama

Después de más de tres meses, docenas de testigos y cientos de grabaciones de audio, el destino del ex presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael Madigan, pronto estará en manos de un jurado.

Los argumentos finales están en marcha en el juicio de Madigan y su antiguo confidente Mike McClain, en un caso de corrupción que es la culminación de una investigación de años sobre la forma en que se lleva a cabo el cabildeo y la influencia política en Springfield.

La acusación federal de 23 cargos imputa a ambos hombres por crimen organizado, conspiración, soborno y fraude electrónico, con Madigan enfrentando un cargo adicional de extorsión.

Se espera que la fiscalía termine de resumir su caso el jueves. En total, los observadores del juicio creen que podría haber tres días de resúmenes y refutaciones antes de que comiencen las deliberaciones en el caso.

En este punto, parece que el caso pasará a manos del jurado el lunes, pero eso no se hará oficial hasta que ambas partes hayan tenido sus oportunidades finales de resumir sus argumentos.

Madigan está acusado de usar la influencia de su posición como la figura política más poderosa de Illinois para enriquecerse a sí mismo y a otros, pero se ha defendido enérgicamente, tanto a través de su equipo legal como mediante su propio testimonio, lo que sorprendió al mundo político a principios de este mes.

Tanto Madigan como McClain se declararon no culpables en el caso.

Mientras los abogados presentan sus argumentos finales al jurado, el ex fiscal federal Patrick Collins dice que el caso de la fiscalía es difícil de presentar, dado todas las diferentes piezas de evidencia que han tenido que presentar como un argumento cohesivo contra Madigan y McClain.

"No es una victoria segura. Las reglas del juego han cambiado cuando se trata de soborno", dijo. "Tiene que haber un quid pro quo. Tiene que haber un nexo realmente claro".

Con ese fin, la fiscal federal adjunta Julia Schwartz dijo al jurado el miércoles que ambos hombres conspiraron para aumentar el poder de Madigan, mientras llenaban sus propios bolsillos en el proceso.

"Señoras y señores, la legislación no debe ser comprada", dijo en la corte. "Pero eso es lo que estaba sucediendo aquí. Ellos lo sabían, porque lo configuraron de esa manera".

Los fiscales acusaron a Madigan de usar ComEd como su alcancía privada y un lugar para colocar a personas leales a él.

"Poder y beneficio: eso es lo que impulsó a Madigan, con la ayuda de McClain, a violar la ley una y otra vez", dijo.

Los fiscales finalmente presentaron más de 150 cintas, intervenciones telefónicas y transcripciones como evidencia durante el juicio, alegando que Madigan intercambió trabajos y favores a cambio de votos favorables en la Cámara.

La investigación sobre Madigan también apuntó a numerosos otros cabilderos y funcionarios, con múltiples condenas y sentencias de prisión dictadas en esos casos.

El caso más grande entre ellos fue el de los llamados "ComEd Cuatro". El grupo incluía a McClain, junto con la ex CEO de ComEd, Anne Pramaggiore, el ex cabildero de ComEd, John Hooker, y el ex presidente del City Club, Jay Doherty, todos los cuales fueron condenados en un juicio separado en mayo de 2023.

Los cuatro fueron condenados por participar en una conspiración criminal, junto con múltiples cargos de soborno y otros delitos graves.

La fiscalía se basó en gran medida en grabaciones de llamadas telefónicas entre Madigan y McClain, algunas de las cuales involucraban al ex concejal de Chicago, Danny Solis, quien grabó las llamadas en secreto a cambio de un acuerdo de enjuiciamiento diferido.

Solis testificó durante el juicio, alegando que Madigan lo llamó para preguntar sobre un desarrollo en su distrito mientras Solis estaba en el Concejo Municipal de Chicago. Solis alegó que Madigan quería una introducción a un desarrollador para solicitar negocios para su bufete de abogados privado.

Los abogados defensores respondieron en el contrainterrogatorio de Solis, con el ex concejal admitiendo que no recibió ninguna oferta financiera durante las conversaciones sobre las introducciones.

El expresidente de la Cámara de Representantes, Mike Madigan, continúa testificando en el juicio por corrupción en su contra. Enfrenta 23 cargos, incluyendo soborno y fraude, mientras responde preguntas sobre sus relaciones con figuras clave como Danny Solís y ejecutivos de ComEd.

El ex capitán de distrito del 13º distrito, Ed Moody, también testificó, alegando que le pagaron más de $350,000 por contratos de consultoría. Luego realizó trabajo político para Madigan como parte del acuerdo que presentó al jurado.

El ex representante estatal de Illinois, Eddie Acevedo, testificó que fue uno de los cinco aliados de Madigan que recibieron $120,000 para ganarse el favor del presidente y para aprobar legislación que fuera favorable a ComEd.

Acevedo no fue acusado por el pago que recibió, pero cumplió una sentencia de prisión por evasión de impuestos, según los fiscales.

La representante Nikki Budzinski, quien ahora representa el 13º distrito de Illinois en el Congreso, testificó que estaba familiarizada con las recomendaciones de nominados enviadas por la oficina de Madigan al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que se conocían como "listas Sphinx". Testificó que consideraba importante ser receptiva a las recomendaciones, pero que no sentía que fuera necesario actuar en consecuencia.

Mientras la defensa de Madigan presentaba su caso, el ex presidente de la Cámara sorprendió a los observadores políticos y legales al tomar el estrado en su propia defensa, algo poco común en juicios por corrupción. Este movimiento permitió a Madigan presentar su versión de los hechos ante el jurado, pero también permitió a la fiscalía interrogarlo para intentar desacreditar su testimonio.

Madigan admitió durante su testimonio que le había pedido a McClain ayuda para encontrar empleo para "entre 10 y 20 personas", incluido Acevedo, pero negó haber hecho algún tipo de acuerdo para lograrlo.

“La respuesta sería no”, dijo Madigan a los abogados.

Solís pasó de ser concejal a informante del FBI y, como parte de su cooperación con las autoridades federales, realizó una serie de grabaciones y los candentes detalles sobre la evidencia fue presentada ante un jurado este lunes, que incluye sobornos que recibió en lujosos regalos, píldoras para la disfunción eréctil y viajes.

Madigan explicó a los abogados de la defensa que sabía que su relación con McClain era compleja y que reconocía que lo que McClain hacía era cultivar relaciones con funcionarios públicos.

Los abogados defensores describieron las acciones de Madigan como las de un servidor público dedicado que trabajaba arduamente y trataba de usar su posición de poder para ayudar a tantas personas como pudiera.

La fiscalía interrogó agresivamente a Madigan, preguntándole sobre el trabajo realizado por los designados políticos y sobre cómo el ex presidente de la Cámara utilizaba el sistema de clientelismo, algo que aún era aceptado en el ámbito político de Chicago durante su mandato.

En una grabación con McClain en 2019, se reveló que Madigan estaba molesto con el designado Frank Olivo, quien aparentemente no estaba haciendo ningún trabajo para ComEd.

"Algunos de estos tipos han salido como bandidos, Mike”, se escuchó decir a Madigan.

Madigan explicó que se refería “a los cabilderos en el edificio del Capitolio en Springfield, quienes generalmente trabajaban menos de seis meses al año y, por lo general, recibían una alta compensación” en relación con esos comentarios.

Después de que Madigan concluyó su testimonio, su socio de larga data en el bufete de abogados de bienes raíces, Bud Getzendanner, tomó el estrado y explicó al jurado lo que implicaba para la firma aceptar nuevos clientes, enfatizando que cualquier persona que realizara cabildeo con el estado o tuviera negocios de transferencia de tierras con el estado sería rechazada por la firma.

Heather Wier Vaught, abogada del comité de acción política de Madigan, también testificó sobre el ex presidente de la Cámara. Vaught fue interrogada sobre la relación de Madigan con el exgobernador Bruce Rauner, describiendo la falta de contacto que resultó de una "guerra política" entre ambos líderes.

También testificó que Madigan le había instruido tratar a McClain como un cabildero durante las negociaciones en torno a la propuesta de Ley de Empleos de Energía del Futuro de ComEd.

La defensa concluyó su caso la semana pasada, allanando el camino para que se presenten los argumentos finales en el juicio.