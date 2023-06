El Desfile del Orgullo y Pride in the Park llegan a Chicago para celebrar con música este fin de semana

El Mes del Orgullo puede estar llegando a su fin, pero Chicago todavía tiene dos grandes celebraciones para este fin de semana: el festival de música y cultura LGBTQ+ Pride in the Park, en Grant Park y el 52º desfile anual.

Y según un anuncio de las Operaciones de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Chicago, se esperan grandes multitudes y mucho tráfico durante el fin de semana, principalmente el domingo.

A medida que el reloj avanza hacia el fin de semana, esto es lo que debe saber sobre cada evento.

Pride in the Park

Anunciado como el "festival de música LGBTQ+ más grande del medio oeste", Pride in the Park se llevará a cabo el sábado 23 y el domingo 24 de junio en Butler Field, en Grant Park. Pero el fin de semana no solo incluye música.

"Mucho más que un festival de música, Pride in the Park está diseñado para brindar a la comunidad LGBTQ+ y sus aliados una experiencia de festival de música positiva, inmersiva y más inclusiva, con la misión de crear música, amor y comunidad", dijeron los organizadores en un comunicado.

El festival de dos días presenta artistas, vendedores y más, junto con las actuaciones principales del DJ Zedd, ganador del premio Grammy y el rapero estadounidense Saweetie, entre otros músicos.

El evento está abierto para todas las edades, aunque los niños menores de 14 años deben estar acompañados de un adulto que tenga la entrada, con un límite de dos niños por adulto. Los boletos son limitados y se pueden comprar por tan solo $70 por día o $130 para la entrada de 2 días.

El Desfile Anual del Orgullo

Este domingo marca la edición número 52 del icónico Chicago Pride Parade, que comienza al mediodía y marcha por los vecindarios de Northalsted, Lakeview, Uptown y Lincoln Park de la ciudad.

Según los organizadores, el desfile comenzó como una marcha de protesta en 1970 después de los disturbios de Stonewall en la ciudad de Nueva York y "ha crecido hasta convertirse en el segundo desfile más grande de la ciudad con casi 200 entradas, que generalmente atrae a más de 1 millón de personas a varios vecindarios del lado norte, particularmente Lakeview east".

Desde coloridas carrozas hasta vehículos decorados, bandas de música y más, aquí hay una lista completa de la alineación del desfile de este año.

Una familia en el norte de Chicago denunció que le quitaron la bandera del orgullo gay expuesta frente a su casa.

Ruta del desfile y cierre de calles

La ruta sale de la esquina de Broadway y Montrose antes de continuar hacia el sur por Broadway, hacia el sur por Halsted, hacia el este por Belmont, hacia el sur por Broadway y luego hacia el este por Diversey hasta su destino final en Cannon Drive.

Tanto los residentes como los asistentes deben anticipar los cierres de calles y las restricciones de estacionamiento en el área desde las 5:00 am y los cierres de las rutas del desfile a partir de las 9:30 am, dicen las autoridades de Chicago.

Las siguientes calles estarán cerradas para el desfile:

Montrose entre Clark Street y Clarendon

Irving Park Road entre Sheridan y Clarendon

Detenido entre Irving Park Road y Belmont

Belmont entre Clark y Broadway

Broadway entre Belmont y Diversey

Diversey entre Clark y Sheridan

Los peatones podrán cruzar en los siguientes lugares:

Montrose en Broadway

Parque Irving en Broadway

Wellington en Broadway

Barry en Broadway

Addison en Halsted

Gracia en Halsted

Aldina en Halsted

Cornelia en Halsted

Seguridad durante el Desfile Anual del Orgullo

El Departamento de Policía de Chicago hará una actualización a las 2:00 pm este viernes sobre la seguridad del fin de semana. La actualización se reproducirá en el video de arriba una vez que comience.

"Aunque no se conocen amenazas creíbles en este momento, cada año los departamentos de seguridad pública de Chicago junto con los organizadores del desfile ajustan las ya sólidas medidas de seguridad para garantizar la seguridad del personal, los participantes, los espectadores, los residentes y todos los que se encuentran en el área", dijeron los funcionarios.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?

El clima seco del área de Chicago podría llegar a su fin este fin de semana, dice el NBC 5 Storm Team. Y si bien eso puede ser una buena noticia para la sequía del área, puede significar lluvia y tormentas durante el Desfile del Orgullo Gay de Chicago.

Se espera que la mayor parte del sábado permanezca seco y caluroso, con temperaturas entre los 80 y los 90 grados. Sin embargo, es probable que una banda de lluvia se mueva durante la noche, con lluvias dispersas que continuarán hasta las horas de la mañana del domingo.

Según los modelos de pronóstico, podría haber una pausa en la lluvia desde las últimas horas de la mañana hasta la tarde. Sin embargo, más adelante en la tarde, se esperan lluvias y tormentas.

Según el NBC 5 Storm Team, algunas tormentas del domingo por la tarde podrían ser más fuertes. Sin embargo, las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas a mediados de los 80.

Después de que pase el frente, se espera que las temperaturas vuelvan a bajar a los 70 grados durante la primera parte de la próxima semana, con un regreso a las condiciones secas en el proceso.