DuSable Lake Shore Drive cerrará parte de la mañana por el evento Bike the Drive

Los cierres de DuSable Lake Shore Drive están programados para la madrugada del domingo en preparación del evento anual "Bike the Drive", en el que miles de ciclistas recorrerán la histórica vía de Chicago.

El evento permite a los ciclistas circular libremente en el camino desde Hollywood Avenue hasta 57th Street. A partir de las 12:30 p.m. se realizará el festival en Grant Park que concluye las festividades del domingo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Para despejar el camino para los ciclistas, todo el tráfico de motoristas se despejará de DuSable Lake Shore Drive antes de las 6:00 am del domingo.

La hora oficial de inicio de Bike the Drive es a las 6:30 am y los ciclistas pueden pasar por los puntos de control de Fullerton Avenue y Oakwood Boulevard de 6:35 am a 10:25 am, antes de que el cierre de bicicletas comience a las 10:30 am.

Los puntos de control se redireccionarán de 10:35 am a 10:45 am, con reaperturas programadas de 10:45 a. m. a 11:15 a. m.

Está previsto que el tráfico de vehículos se reabra por completo en DuSable Lake Shore Drive de 11:30 a 11:45 a.m.

Se requieren que los participantes usen cascos y se anima a los automovilistas a buscar rutas alternativas. Puede encontrar más información sobre el evento aquí.