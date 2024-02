Dónde encontrar deliciosos paczki en el área de Chicago

El Día de los Paczki se celebra el mismo día que el martes antes de la Cuaresma, también conocido como "Martes Gordo" o Mardi Gras.

Para algunos, es el Martes Gordo o Mardi Gras. Para otros, es el Día de los Paczki.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El Día de los Paczki se celebra el mismo día que el martes antes de la Cuaresma, también conocido como "Martes Gordo" o Mardi Gras. Históricamente, el Día de los Paczki permitía a las comunidades polacas utilizar todos sus alimentos para que no se desperdiciaran durante el período de ayuno. Esta tradición comenzó en la Edad Media.

En el Día de los Paczki, algunas personas de ascendencia polaca utilizarán todos sus huevos, mantequilla, azúcar y frutas para hacer el postre tradicional llamado paczki, que son donas rellenas de frutas o crema, y se fríen y luego se cubren con azúcar en polvo o glaseado.

Este año, el Día de los Paczki se celebrará el 13 de febrero.

A continuación hallarás cinco panaderías en el área de Chicago que puedes visitar para comprar esta golosina:

Deerfield's Bakery - Suburbios

Deerfield's Bakery ofrece más de 20 opciones de paczki para que elijas, con variedades que van desde frambuesa hasta mousse de chocolate y crema de plátano.

Los precios oscilan entre $2 y $5 por paczki.

La panadería tiene dos ubicaciones, una en Buffalo Grove y otra en Deerfield.

Ambas ubicaciones están abiertas de 6 a.m. a 5 p.m. los martes, miércoles, jueves y viernes, de 7 a.m. a 5 p.m. los sábados y de 7 a.m. a 2 p.m. los domingos.

Delightful Pastries - Portage Park

Delightful Pastries ofrece varias opciones de paczki, desde jalea de fruta de la pasión hasta crema de vodka y vainilla, y mantequilla de ciruela.

Los precios oscilan entre $3 y $6 por paczki.

La panadería está abierta de 6 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y de 6 a.m. a 4 p.m. los sábados.

Big Kids Chicago - Logan Square

El local de sándwiches Big Kids Chicago en Logan Square organizará una fiesta de paczki a las 5 p.m. el 13 de febrero. Los asistentes pueden comprar paczkis de panaderos locales.

Algunos sabores incluidos en el paquete son crema de trufa y miel, guayaba y chocolate.

Los paquetes de paczki cuestan $20.

Big Kids Chicago está abierto de 5 p.m. a 9 p.m. los miércoles y jueves, de 5 p.m. a 10 p.m. los viernes, de 4 p.m. a 10 p.m. los sábados y de 12 p.m. a 5 p.m. los domingos.

Roeser’s Bakery - Logan Square

Roeser’s Bakery ofrece 17 opciones de sabores para el Día de los Paczki. La panadería abrirá a las 6 a.m. en el Día de los Paczki, pero los dueños sugieren hacer pedidos por adelantado para asegurarse de que los clientes obtengan el sabor que desean.

Roeser’s Bakery está abierta de 7 a.m. a 6 p.m. de martes a domingo.

Stan’s Donuts & Coffee - Varias ubicaciones

La popular cadena de Chicago Stan’s Donuts & Coffee ofrecerá seis sabores en todas sus ubicaciones en el Día de los Paczki. La panadería ofrece frambuesa, crema de chocolate, fresas y crema sin lácteos y tres opciones más

Está abierta de 6 a.m. a 7 p.m. y algunas ubicaciones están abiertas hasta las 8 p.m.