Cómo investigar si tienes dinero no reclamado en Illinois

¿Sabías que hay más de $5,000 millones en fondos no reclamados en todo el estado de Illinois? Esto significa que, si vives en este estado, posiblemente tengas dinero que se te debe.

Mayra Orantes, residente del barrio Belmont Cragin de Chicago, dijo que aún no podía creer que recibió un cheque de la Oficina del Tesorero de Illinois.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Yo lo primero que pensé que eso era la fraude, la verdad, que no era cierto... y pensé cosas así", comentó Orantes.

Pero, al cambiar el chque, recibió una gran sorpresa. "Fueron $1,903.19", agregó.

Michael Frerichs, tesorero de Illinois dijo que su oficina ha ayudado a "devolver $2,000 millones a los habitantes de Illinois, pero tenemos más".

Orantes indicó que recibió ese dinero gracias al programa gratuito del Tesorero Estatal de Illinois llamado I-CASH, que recientemente lanzó un nuevo portal completamente en español.

"Hoy tenemos más de $5,000 millones y en el Condado Cook tenemos más de $3,000 millones", dijo Frerichs.

De acuerdo con el tesorero, esos millones de dólares son en propiedad no reclamada que a muchos se les olvida que tienen o no sabe que lo tienen,.

"En el pasado luchamos con compañías de seguro de vida. Ellos tenían dinero que pertenencen a niños de sus clientes", sostuvo Frerichs.

También puede tratarse de cheques no cobrados, cuentas bancarias olvidadas, pólizas de seguro u otros activos.

"Tenemos dólares para gente en Pilsen, en La Villita,tenemos dólares para gente en Elgin, en Aurora, en todo el estado", añadió Frerichs.

Para saber si Illinois tiene dinero que te es debido, solo toemes qur ir al portal del programa I-CASH usando tu nombre, dirección, Seguro Social o ITIN para verificar tu identidad.

"Si encuentras dinero, necesitamos reclamarlo y enviaremos un cheque por correo, en 2 a 4 semanas", dijo el tesorero.

En el caso de Mayra, su propiedad no reclamada era de un trabajo y de pagos que hizo a una tienda que ya no existe.

El Tesorero del Estado de Illinois recomienda que revises el portal dos veces al año para saber si tienen dinero tuyo que posiblemente no sabías.

El nuevo portal en español es: https://es.icash.illinoistreasurer.gov/

¿Cómo funciona el programa de dinero no reclamado de Illinois?

El programa "Enhanced Money Match" del estado compara datos del estado con la base de datos de propiedades no reclamadas del Tesorero del Estado, según el comunicado. Luego, la oficina de Frerichs compara y confirma nombres y direcciones postales y luego envía una carta al propietario de la propiedad no reclamada que contiene la cantidad de dinero no reclamado y la fuente.

Luego de una "revisión final rápida", se emite un cheque al propietario, según el comunicado.

"Todo lo que tienen que hacer es esperar por correo unas semanas después de recibir una carta de la Oficina del Tesorero del Estado", dice el comunicado.

No olvide depositar el cheque, enfatizó la oficina de Frerichs.

El programa está diseñado específicamente para efectivo adeudado a una sola persona, según el comunicado.

"No se incluye el efectivo propiedad de múltiples partes, incluida la tenencia conjunta de un padre y un hijo menor, así como acciones y bonos, cuentas de depósito en garantía y el contenido de las cajas de seguridad bancarias", agrega el comunicado.

Según los funcionarios, el programa de igualación de dinero es parte del programa "Propiedad no reclamada" de la oficina, también conocido como I-Cash. Illinois posee actualmente más de $5 mil millones de propiedades no reclamadas, según el comunicado.

El comunicado enfatiza que el tesorero está legalmente obligado a devolver la propiedad no reclamada a sus legítimos dueños o herederos, "sin importar cuánto tiempo tome".

Cómo comprobar si tienes dinero no reclamado en Illinois

Si bien el programa de igualación de dinero solo se aplica a individuos, la base de datos I-Cash del estado con capacidad de búsqueda se puede encontrar aquí. La base de datos contiene información de propiedades no reclamadas para individuos, propiedades o empresas.

Puede consultar la base de datos de I-Cash para ver si tiene dinero no reclamado aquí.

También puedes visitar el sitio web de la Contraloría para verificar si hay dinero no reclamado aquí. La Oficina del Contralor actualmente tiene registros de casi 150,000 cheques no cobrados por un valor de más de 50 millones de dólares, según el sitio web.