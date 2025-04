ICE libera temporalmente a un hombre para que pueda donar un riñón a su hermano

Un hombre que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de Chicago tras viajar a Estados Unidos para ayudar a su hermano con insuficiencia renal ha sido liberado para realizar una donación de órganos que le salvará la vida.

La historia de José Gregorio González fue noticia esta semana después de que miembros de la comunidad se manifestaran para mostrar apoyo a los hermanos, uno de los cuales padece insuficiencia renal terminal.

González ha estado detenido por ICE desde el 3 de marzo, cuando fue arrestado tras acompañar a su hermano, José Alfredo Pacheco, a una cita de diálisis. En ese momento, los hermanos acababan de programar una cita para realizarle pruebas a González como parte de un trasplante de riñón.

Sin embargo, a su regreso, González fue puesto bajo custodia.

"Le preguntaron su nombre, él se los dijo y el oficial le respondió: 'Somos el equipo de ICE. Tenemos una orden de deportación del juez. No corras porque será peor'", declaró Pacheco a Telemundo Chicago.

Pacheco dijo que ese día "se me vino el mundo encima".

"Estoy aquí solo", dijo.

González, de 43 años, viajó a Estados Unidos desde Venezuela el año pasado para ayudar con la atención médica de su hermano menor. Pacheco recibe cuatro horas de diálisis varias veces a la semana, comenzando a las 4 a.m.

"Mi salud está en grave riesgo: tengo insuficiencia renal completa y dependo de diálisis tres veces por semana, de 4 a.m. a 8 a.m. Es extremadamente difícil; a veces, apenas puedo levantarme de la cama", dijo a un grupo de simpatizantes en un mitin a principios de esta semana. Tengo tres hijos: gemelos de 9 años y un joven de 17 en mi país, y quiero verlos crecer. Mi hermano solía llevarme a mis citas, pero ahora estoy solo. Mi hermano es un buen hombre, no es un delincuente ni en Venezuela ni aquí; vino solo con la esperanza de donarme su riñón".

González solicitó asilo en Estados Unidos, pero no pasó una entrevista inicial de temor creíble y se le dictó una orden de deportación, según informó NBC News. Sin embargo, se le permitió permanecer en Estados Unidos bajo la supervisión de ICE.

"No tenía antecedentes penales", declaró Tovia Siegel, directora de organización y liderazgo del Departamento de Justicia para Inmigrantes del Proyecto Resurrección, quien trabaja en el caso.

"El Partido Republicano, bajo la presidencia de Trump, afirma que solo perseguiría a delincuentes peligrosos para su detención, pero José Gregorio ha vivido aquí pacíficamente durante años. Ahora está detenido a pesar de no representar ninguna amenaza para nadie", declaró el representante estatal Edgar González, Jr. (D-23.er Distrito) durante el mitin de esta semana. "El Partido Republicano también afirma ser el partido de la vida, pero al arrestar a José Gregorio, en realidad están firmando una sentencia de muerte para José Alfredo. Sus acciones contradicen directamente los valores que dicen defender".

En declaraciones a Telemundo Chicago la semana pasada, en una llamada telefónica desde un centro de detención de Indiana, González dijo: "Espero poder salir y lograr ese objetivo de donarle mi riñón a mi hermano".

"Espero que tenga mucha fe y paciencia para que pronto estemos juntos y podamos realizar el trasplante", dijo.

El viernes, la esperanza de González se hizo realidad.

Tras la presión de la comunidad para su liberación, ICE accedió a una libertad condicional humanitaria temporal para completar la donación de riñón para su hermano. El viernes, los hermanos se reencontraron.

"Esto marca una victoria para la humanidad y la compasión en un momento en que nuestras comunidades inmigrantes enfrentan amenazas sin precedentes", declaró Erendira Rendón, vicepresidenta de justicia para inmigrantes del Proyecto Resurrección, en un comunicado. "El poder de la organización comunitaria ha demostrado una vez más que no somos impotentes, ni siquiera en las circunstancias más adversas. Este caso demuestra que, unidos, podemos lograr una justicia que reconozca nuestra humanidad fundamental más allá de nuestra condición migratoria".