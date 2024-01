¿Cuándo es el Auto Show de Chicago 2024? Esto es lo que debes saber sobre el próximo evento

Las temperaturas extremadamente frías pueden haber mantenido a la mayoría de los residentes del área de Chicago en el interior durante las últimas semanas, pero uno de los eventos principales de la ciudad está a menos de un mes de comenzar.

El Auto Show de Chicago 2024 está programada para comenzar en McCormick Place el sábado, 10 de febrero, con boletos actualmente a la venta.

El evento se extenderá hasta el Día de los Presidentes el lunes, 19 de febrero y contará con una serie de eventos que tendrán lugar alrededor de la feria.

El Auto Show, que se celebra desde 1901, presentará más de 1,000 vehículos de más de dos docenas de fabricantes, junto con muchas opciones de comida y bebida.

Los boletos ya están a la venta, con precios que van de $17 para adultos a $12 para personas mayores de 62 años o niños entre 4 y 12 años. Los niños de 3 años o menores entran gratis.

Las puertas abren todos los días a las 10 a.m., según los organizadores del evento.

Además de la oferta regular, también se llevarán a cabo varios eventos alrededor del Auto Show, incluido el evento anual de gala First Look for Charity, programado para el 9 de febrero. Según el sitio web del auto Show, los boletos tienen un costo de $325 cada uno para recaudar fondos.

El 11 de febrero, la carrera "Miles Per Hour", patrocinada por Toyota, recorrerá el Auto Show a partir de las 8 a.m. Los corredores pueden hacer tanto o tan poco como quieran durante el recorrido de 2.4 millas y se les anima a intentar completar múltiples vueltas.

El evento "Friday Night Flights", con degustaciones de cervezas artesanales de cervecerías locales, se llevará a cabo el 16 de febrero.

Más información se puede encontrar en el sitio web del Auto Show.