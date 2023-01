CTA busca contratar a operadores y mecánicos de autobuses

CHICAGO - La Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) tiene un evento de contratación el sábado, 28 de enero para buscar candidatos a los puestos de Operador de Autobuses y Mecánico de Autobuses, con nuevos salarios más competitivos en el West Loop .

"Los empleados reciben capacitación remunerada y beneficios que incluyen aumento de salarios por hora y un nuevo bono de contratación de $1,000", dijo la CTA en un comunicado. El bono de contratación será adquirido en el primer cheque de pago, y los empleados deberán permanecer en la CTA durante un año.

El salario inicial por hora para los operadores de autobuses es de $28.99 y mecánicos $40.59, acompañado de excelentes beneficios de salud, pensión y oportunidades para avance. La licencia de conducir comercial no es requerida para solicitar.

“¡En este momento, es un momento excepcional para unirnos a nosotros en CTA! Comenzar una larga carrera en el transporte público permitir que los habitantes de Chicago comiencen una gratificante carrera de servicio público", dijo el Presidente de la CTA, Dorval R. Carter, Jr.

"Ofrecemos formación gratuita para obtener una licencia de conducir comercial y usted puede ayudarnos a hacer avanzar a Chicago", enfatizó Carter en un comunicado. También agregó los grandes beneficios y oportunidades de crecer profesionalmente en la empresa.

Otros de los beneficios son el incentivo adicional de la bonificación por firma y el aumento de sueldo.

El evento de contratación se llevará a cabo el sábado, 28 de enero de 9 a.m. a 1 p.m. en la sede de CTA que está ubicada en 567 al oeste de la calle Lake en el Loop de Chicago. Las presentaciones serán a las 9 a.m., 10 a.m. y 11 a.m.

Para registrarse haga clic aquí.

La CTA ofrece talleres de solicitud, pruebas en el lugar, entrevistas y la oportunidad de comenzar el proceso previo al empleo para aquellos que califiquen.

La CTA ha ampliado los esfuerzos de reclutamiento y contratación como parte de la acción "Meeting the Moment", un esfuerzo de varios niveles para brindar un servicio más confiable y mejorar la experiencia del cliente.

Desde el 2022, la CTA ha organizado más de una docenas de ferias de empleos, tanto virtuales como presenciales. Nuevo operadores y mecánicos ayudarán a la agencia a abordar la escasez de trabajadores en toda la industria, el principal factor que contribuye a los desafíos de servicio actuales de CTA.